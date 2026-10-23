Yemen anuncia ataques contra el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, Aramco y dos aeropuertos

Citando la cadena Al-Masirah, el general de brigada Yahya Sari, anunció en un comunicado que durante las últimas 48 horas llevaron a cabo cuatro operaciones militares contra objetivos en lo profundo del territorio de Arabia Saudí.

En este comunicado se afirma que la primera operación tuvo como objetivo el edificio del Ministerio de Defensa de Arabia Saudí en Riad, y el ataque contra el objetivo previsto logró un impacto directo.

Según este comunicado, la segunda operación tuvo como objetivo el aeropuerto internacional Fahd en Dammam, lo que provocó interrupciones en el tráfico aéreo de ese aeropuerto.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen también anunció que, en la tercera operación, la empresa Aramco en la ciudad de Yanbu fue objetivo, y el impacto en el lugar previsto provocó un incendio.

En la continuación de este comunicado se afirma que la cuarta operación también tuvo como objetivo el aeropuerto internacional de Abha, y el ataque contra el objetivo previsto logró un impacto directo.