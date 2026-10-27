¿Por qué el llanto de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) resultaba tan pesado para la gente?

Código de noticia: 1882800 fuente: Abna24

La queja de la gente por el llanto de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) no se debía a que les molestara. Sabían que ese llanto era señal de su descontento con la situación existente, y que ese descontento no podía ignorarse, pues el Profeta (PB) había dicho que el descontento de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) provoca el descontento del Profeta (PB) y de Dios.