Alto cargo iraní: La seguridad en Asia Occidental debe ser endógena

El general de división Mohsen Rezai, en una entrevista con la agencia de noticias IRIB tras concluir la reunión cuatripartita celebrada este lunes entre Irán, Pakistán, Turquía y Arabia Saudí en Teherán, capital iraní, sobre la seguridad y la estabilidad regionales, destacó la importancia de las cooperaciones de los países regionales. “Esta cooperación regional debería haberse puesto en marcha hace mucho tiempo”, subrayó.

Asimismo, señaló que las visitas de altos cargos de Turquía, Pakistán y Arabia Saudí demostraban que las amenazas de Estados Unidos no tienen una gran repercusión en los países del mundo.

El general Rezai resaltó la resistencia del pueblo iraní y el poderío de las Fuerzas Armadas iraníes durante la tercera guerra impuesta lanzada por el régimen sionista y EE.UU. el pasado 28 de febrero.

En este sentido, al indicar que se ha configurado un nuevo clima positivo en la región y en el diálogo con altos cargos de Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, puso de relieve que los resultados de la resistencia del pueblo iraní se hacen cada vez más patentes.

Al referirse a los resultados de la reunión, el alto cargo iraní recalcó que los altos cargos de Turquía, Pakistán y Arabia Saudí coincidieron en que la solución a los problemas de la región pasa por la cooperación entre los cuatro países.

En este contexto, afirmó que se había llegado a la conclusión de que la seguridad en Asia Occidental debe ser endógena, que es necesario impedir cualquier forma de injerencia extranjera y que se insistió en que el régimen sionista debe retirarse del sur del Líbano, del sur de Siria, de Gaza y de Cisjordania, y poner fin a sus agresiones.

Los representantes de alto nivel de Arabia Saudí, Turquía y Pakistán participaron esta jornada en una reunión cuadrilateral en Teherán para abordar la seguridad regional, las consecuencias y la continuidad de la agresión militar, así como la asistencia a los pueblos palestino y libanés. El encuentro tuvo lugar en un contexto de máxima tensión, marcado por las amenazas y acciones de Estados Unidos e Israel.

En un comunicado de prensa, se destaca el consenso alcanzado en la cita para “continuar el diálogo con el propósito de fortalecer la cooperación entre los cuatro países de la región, también en materia de paz y seguridad regionales”.

La nota informa que ha sido “la primera reunión” de los cuatro países celebrada este lunes en la capital iraní, que ha estado presidida por el general de división Mohsen Rezai.

Hace mención asimismo a la presencia del príncipe Jaled bin Salman, ministro de Defensa de Arabia Saudí; el mariscal de campo Asim Munir, jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, e Ibrahim Kalin, director del Servicio de Inteligencia de Turquía.

El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, también asistió a la reunión a cuarto bandas.

Antes de la reunión, los tres representantes sostuvieron un encuentro con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, quien llamó a los países islámicos a reforzar su unidad y coordinar una respuesta frente a las agresiones de Israel, respaldadas por Estados Unidos.

El subsecretario del Consejo Nacional de Seguridad, Ali Baqeri Kani, declaró horas antes del encuentro que la visita de altos funcionarios saudíes, paquistaníes y turcos a Teherán tiene como objetivo promover la seguridad regional y aprovechar la experiencia de defensa de Irán durante la guerra de 40 días impuesta por Estados Unidos e Israel.

“El modelo de defensa de Irán, basado en sus capacidades propias, se ha convertido en un modelo exitoso para garantizar la seguridad nacional”, aseveró Baqeri Kani.