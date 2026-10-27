Se rinde homenaje en Italia a los niños mártires de Minab / Publican la canción «Gorla, Minab, Gaza»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un grupo de artistas y manifestantes de la ciudad italiana de Milán rindió homenaje, en los últimos días, al 82.º aniversario de la masacre de los niños de la escuela primaria Francesco Crispi, en el barrio de Gorla, recordando al mismo tiempo a los niños mártires de la escuela «Shajareh Tayyebeh» de Minab y a los niños mártires de Gaza.

Este año, el Parlamento de Italia reconoció por primera vez el aniversario de la masacre de los niños de la escuela primaria Francesco Crispi, en el barrio de Gorla, como Día Nacional de la Memoria de los Niños Víctimas de la Guerra.

En la marcha de esta jornada, que, por su semejanza con el amargo suceso de la masacre de los niños inocentes de la escuela «Shajareh Tayyebeh» de Minab a manos de Estados Unidos e Israel, ha quedado vinculada a la historia de la guerra de Ramadán y de la guerra contra Gaza, un grupo de ciudadanos y activistas de los medios de comunicación honraron la memoria de estos mártires.

Zio Filippo, activista mediático, fue sumando a la gente a su paso con la proyección de videoclips, desde la plaza de la República hasta la plaza de Venecia.

Asimismo, artistas italianos honraron la memoria de los niños víctimas de la guerra con la publicación de la canción «Gorla, Minab, Gaza».

Gorla es una zona de Italia donde, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, 184 escolares inocentes perdieron la vida. El suceso tuvo lugar el 20 de octubre de 1944, cuando las fuerzas aliadas (Estados Unidos) bombardearon la escuela primaria «Francesco Crispi» en la zona de Gorla, causando la muerte de 184 niños y 19 empleados del centro, hecho conocido como la «masacre de los niños de Gorla».

Ochenta y dos años después de que las bombas estadounidenses segaran la vida de 184 alumnos en una escuela de Milán, la tragedia de la escuela de Minab y las pruebas publicadas sobre el papel de Washington han vuelto a avivar el recuerdo de una de las masacres de niños más amargas de la Segunda Guerra Mundial.