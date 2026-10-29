Bolsonaro se declara “líder” de Brasil; Lula dice que es “lamebotas de EEUU”

“Este acto de abandonar Brasil es vergonzoso. Debería haber entregado su pasaporte. La Policía Federal debería haber sospechado que estaba saliendo de Brasil; hay una investigación en curso sobre él”, afirmó el miércoles Luiz Inácio Lula da Silva entre sus seguidores que acudieron a celebrar su 81.º cumpleaños frente al Palacio de la Alvorada.

Asimismo, aseveró que cualquier ciudadano que abandona su país en secreto “lo hace porque tiene alguna deuda”.

Además, enfatizó que, para su rival ultraderechista en las elecciones, “Brasil es su segunda patria” y “su primera patria es ser un lamebotas de EE.UU.”.

Tras recordar su arresto en abril de 2018 y entrega de su pasaporte a la Policía Federal, señaló que “decidió entregarse a la Policía Federal porque quería desenmascarar a sus acusadores y demostrar su inocencia”. “Quienes no tienen nada que ocultar no tienen nada que temer”, agregó.

En aquel entonces, Lula pasó 580 días en prisión y fue liberado el 8 de noviembre de 2019.

Desde fuga a autoproclamación de “verdadero presidente de Brasil”

El martes, los medios de comunicación brasileños informaron que Flávio Bolsonaro se encontraba a bordo de un vuelo con destino a Estados Unidos, aunque su paradero y cómo pudo haber salido de Brasil seguían sin estar claros.

El miércoles, tras llegar a EE.UU., Bolsonaro ratificó la autoproclamación de “verdadero presidente electo” de Brasil y pasó a denominarse “líder del país”.

También, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, “por su valentía, sentido de la justicia y legalidad”, así como al presidente estadounidense, Donald Trump, “y al maravilloso pueblo” de esa nación por acogerlo.

Bolsonaro aseveró que ha sido víctima de una “caza de brujas” orquestada por el presidente brasileño y ganador de los comicios, y denunció igualmente lo que llamó “fraude electoral”.

Bolsonaro emprendió su huida luego que la Policía Federal de Brasil le informara el 26 de octubre que debía entregar sus pasaportes, tanto el brasileño como otros que poseyera, debido a una orden judicial emitida por el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quien lo investiga en una causa penal por presunto lavado de dinero vinculado a apuestas digitales.

Sin embargo, tras prometer que no escaparía de su país, Bolsonaro desacató la orden y desapareció hasta conocerse que se había fugado a Argentina.

Flávio Bolsonaro, quien fue diputado de Río de Janeiro (2003-2019) y luego, senador (2019-2027), perderá su escaño de senador el próximo mes de febrero.

El padre de Flávio, el expresidente Jair Bolsonaro, está en prisión domiciliaria tras haber sido condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.