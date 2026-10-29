¡Cuando la castidad (ʿIffa) es una restricción para la chica, pero no para el chico!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Uno de los desafíos del debate sobre la ʿiffa (castidad y recato) y la presencia social de las mujeres es el doble rasero ante actividades similares de mujeres y hombres: allí donde la actividad de un chico en el entorno laboral, la universidad o el ciberespacio se acepta, esa misma actividad por parte de una chica, incluso respetando el hiyab (velo islámico) y las normas éticas, se encuentra con recelo y oposición. Esta cuestión es especialmente importante en el ámbito de las actividades culturales y religiosas. A veces se dice que una joven con hiyab no debe producir contenido en el ciberespacio, hablar ni responder a las shubuhat (objeciones y dudas doctrinales planteadas contra la religión), porque es posible que los hombres la vean.

Pero si un chico actúa con el mismo propósito y de la misma manera, esa sensibilidad se observa mucho menos. La pregunta fundamental es: ¿es el mero hecho de ser vista una mujer señal de falta de castidad? ¿Puede el género de una persona, por sí solo, ser el criterio de lo correcto o lo incorrecto de su actividad? Para responder, hay que separar dos cuestiones: primero, las diferencias reales y las normas de la sharía (ley islámica) relativas a mujeres y hombres; segundo, las restricciones que, sin razón suficiente, se deducen de esas diferencias. La diferencia entre mujer y hombre en normas y responsabilidades es real, pero no toda diferencia autoriza a privar a las mujeres de las actividades sociales.

La ʿIffa (castidad y recato): una responsabilidad compartida, con normas adecuadas para mujeres y hombres

El Islam no ha establecido normas idénticas para mujeres y hombres en todos los ámbitos; en asuntos como la vestimenta y ciertos límites de la comunicación existen diferencias que deben reconocerse. No obstante, la responsabilidad ética y el respeto de los límites de la sharía no son exclusivos de las mujeres. En la sura An-Nur, versículos 30 y 31, primero se exhorta a los hombres y luego a las mujeres a controlar la mirada y a preservar la castidad. Este orden indica que también el hombre es responsable de su mirada y de su conducta, y que no se puede cargar sobre los hombros de las mujeres todo el peso de la castidad de la sociedad.

Por lo tanto, si la interacción entre mujeres y hombres en el entorno laboral o en la universidad exige el respeto de los límites de la sharía, esta responsabilidad recae sobre ambas partes; eso sí, cada una debe observar las normas que le corresponden. No se puede considerar incorrecta la presencia de una joven con hiyab en un entorno laboral solo por la existencia de compañeros varones, y a la vez considerar completamente normal la presencia de hombres en ese mismo entorno.

Tampoco se puede prohibir la actividad mediática de una mujer solo por la posibilidad de que sea vista, mientras los hombres aprovechan esa misma capacidad para la actividad cultural. Por supuesto, esto no significa que todas las condiciones de mujeres y hombres sean idénticas. El tipo de contenido, la forma de comunicación, el respeto de la vestimenta, los límites de la interacción y las consecuencias de la actividad deben examinarse. La diferencia en la norma de la sharía debe, además, exponerse con base en una prueba válida, no en interpretaciones personales y generalizaciones sin criterio. La castidad no significa eliminar a la mujer de la sociedad, sino una presencia responsable, acompañada del respeto de los límites religiosos y éticos.

La Excelencia Fátima al-Zahra (P): un modelo de castidad y responsabilidad social

Para comprender correctamente la relación entre la castidad y la presencia social, la Sira (conducta de la Excelencia Fátima al-Zahra (P)) es un ejemplo digno de reflexión. En una narración célebre se transmite de ella: «خَیْرٌ لِلنِّساءِ أَنْ لایَرَیْنَ الرِّجالَ وَلایَراهُنَّ الرِّجالُ.» Esta expresión se recoge en las fuentes de narraciones y subraya la importancia de respetar el ámbito de privacidad entre mujeres y hombres. No obstante, para extraer una conclusión sobre la norma aplicable a todas las situaciones sociales de las mujeres, hay que examinar también el significado de la narración, las circunstancias de su emisión y su relación con otras pruebas religiosas. Sin ese examen, no se puede entender como una prohibición absoluta de la presencia social de las mujeres.

Junto a esta narración, existen también informes históricos sobre la presencia de la Excelencia Fátima al-Zahra (P) en situaciones sociales. Según los informes recogidos en las fuentes históricas, tras ser herido el noble Profeta (PB) en la batalla de Uhud, ella acudió a atender la herida de su padre y, en la batalla de Ahzab, también llevó comida al Profeta. Estos informes muestran que el respeto del ámbito de privacidad y de la castidad no fue un obstáculo para cumplir con responsabilidades necesarias y humanas. De estos ejemplos no debe concluirse que cualquier tipo de presencia social, sin atender a las circunstancias y a las normas, sea lícito; del mismo modo que de la insistencia en la castidad no se puede deducir una prohibición general de la actividad de las mujeres. La Sira (conducta de la Excelencia Fátima al-Zahra (P)) nos invita a una mirada más precisa: la castidad debe manifestarse en la manera de estar presente en la sociedad, no convertirse en pretexto para negar la presencia misma.

La Excelencia Zaynab (P): castidad junto con esclarecimiento y responsabilidad

La Excelencia Zaynab al-Kubra (P) es también un ejemplo destacado de la conjunción de castidad, fidelidad religiosa y cumplimiento de la responsabilidad social. Tras el suceso de Karbala, en circunstancias difíciles y ante audiencias diversas, se dedicó a explicar la verdad del levantamiento del Imam Huséin (P). Los sermones atribuidos a ella en Kufa y al-Sham ocupan un lugar importante en la memoria histórica shií y se consideran ejemplos de esclarecimiento y de defensa de la verdad.

La presencia de la Excelencia Zaynab (P) en este ámbito no significó dejar de lado la castidad ni apartarse de la responsabilidad social. En circunstancias excepcionales, asumió una gran misión y empleó la capacidad de su palabra y de su presencia para concienciar.

Por supuesto, las circunstancias históricas y la posición especial de la Excelencia Zaynab (P) no son completamente idénticas a la situación de las mujeres de hoy, y no se puede comparar directamente cualquier situación con el suceso de Karbala. Sin embargo, su Sira (conducta) nos plantea esta pregunta: ¿se puede aceptar la castidad, pero ignorar el papel consciente y responsable de las mujeres? Hoy también, una mujer que, respetando el hiyab y las normas de la sharía, se dedica a la enseñanza, al tabligh (difusión de la religión), a responder a las shubuhat o a actividades culturales, puede utilizar sus capacidades en el camino de la responsabilidad social.

Tomar como modelo a la Excelencia Zaynab (P) no significa ignorar la diferencia de circunstancias, sino comprender la verdad de que la castidad y la responsabilidad no se oponen necesariamente entre sí.

El ciberespacio: ¿ser visto equivale a la falta de castidad?

Hoy el ciberespacio es uno de los principales ámbitos de la educación, la información, el tabligh (difusión de la religión) y la respuesta a las shubuhat. Tanto mujeres como hombres pueden desempeñar un papel en este terreno, eso sí, respetando las normas y las consideraciones éticas relativas a su actividad. Una joven con hiyab que, preservando los límites, produce contenido científico o cultural no se ha alejado necesariamente de la castidad. En cambio, ser hombre tampoco garantiza por sí mismo que el contenido o la forma de actividad sean éticos.

Aquí hay que distinguir entre varias cuestiones: la exhibición inapropiada, la comunicación fuera de los límites de la sharía, la divulgación de información privada y la producción de contenido responsable no son lo mismo, y no se pueden juzgar todas ellas únicamente bajo el rótulo de «presencia en el ciberespacio». Si se dice que una chica no debe tener actividad mediática porque un chico podría ver su contenido, habría que preguntarse: ¿se aplica esta misma lógica al contenido producido por chicos y visto por chicas? Por supuesto, en situaciones particulares pueden ser necesarias restricciones basadas en las normas de la sharía o en consideraciones éticas reales; pero tales restricciones deben ser fundamentadas, proporcionadas y referirse a esa conducta o situación concreta, no desembocar en una prohibición general de la actividad de las mujeres.

En una sociedad que necesita la presencia de mujeres conscientes, especializadas y capaces en los ámbitos culturales, apartarlas solo por ser mujeres puede significar ignorar una parte de la capacidad científica y de difusión de la sociedad.

¿Amenaza la actividad mediática de una chica su futuro matrimonio?

Otro de los argumentos planteados contra la actividad social y mediática de las mujeres es que tal presencia podría influir negativamente en la elección de su futuro esposo, pues quizá el futuro pretendiente no esté de acuerdo con que la chica sea vista en el espacio público. Esta preocupación no puede ignorarse en todos los casos; la publicación de contenido en el espacio público puede tener efectos a largo plazo, y es necesario prestar atención a la privacidad, a la seguridad y a la permanencia de la información. Pero de esta cuestión no se puede concluir que todas las chicas deban renunciar a la actividad mediática. Las personas tienen criterios diferentes al elegir pareja.

Es posible que una persona no esté de acuerdo con cierto tipo de actividad mediática y que otra valore el conocimiento, la capacidad cultural y la actividad responsable de su futura pareja. La posible preferencia de un pretendiente no puede, por sí sola, convertirse en una norma general para restringir a todas las mujeres. Del mismo modo que no se puede considerar libre de objeciones cualquier actividad solo por su utilidad, tampoco se puede prohibir cualquier actividad lícita por la posibilidad de una oposición individual en el futuro. El criterio debe ser el respeto de las normas de la sharía, la responsabilidad, el interés real y la elección consciente.

Aceptemos las diferencias reales; las restricciones sin fundamento, no

El debate sobre la castidad y la presencia social de las mujeres será preciso y justo cuando consideremos a la vez dos principios. El primer principio es que mujeres y hombres difieren en algunas normas de la sharía, responsabilidades y circunstancias. Estas diferencias no se pueden ignorar ni suponer que todas las normas son idénticas apelando solo a la igualdad social. El segundo principio es que toda restricción debe tener una razón proporcionada a sí misma. El mero hecho de ser mujer, la posibilidad de ser vista o la posible oposición de otros, sin examinar las circunstancias y sin ofrecer una razón suficiente, no bastan para considerar incorrecta una actividad social o cultural.

Si una actividad es contraria a la sharía o a la ética, debe criticarse esa conducta, ya la realice una mujer o un hombre. Si una actividad es lícita y responsable, debe juzgarse según criterios reales, no según presupuestos de género. Una mujer que trabaja en un entorno laboral, una estudiante que cursa estudios en la universidad o una dama que, respetando el hiyab y la ética, se dedica al tabligh (difusión de la religión) en el ciberespacio, no debe ser privada de las oportunidades sociales sin una razón concreta.

La Sira (conducta de la Excelencia Fátima al-Zahra (P)) y la de la Excelencia Zaynab (P) también nos invitan a reflexionar sobre esta misma relación entre castidad y responsabilidad; aunque el conocimiento preciso de la Sira (conducta) de estas honorables requiere atender a las circunstancias históricas y a las normas de cada situación. En definitiva, antes de juzgar la presencia social de las mujeres, debemos preguntarnos: ¿la restricción que planteamos se basa en una norma válida o en una necesidad real, o simplemente consideramos incorrecta, por ser mujer, la misma conducta que aceptamos en los hombres? La castidad es una responsabilidad seria; pero su defensa será justa cuando, en lugar de un doble juicio, insistamos en el respeto de las normas religiosas y éticas por parte de todos los miembros de la sociedad.

Autora: Fátima Pourabbas / activista cultural y del ámbito digital