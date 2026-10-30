Demócratas destapan acusaciones de violación contra Trump en caso Epstein

Los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron un informe que reunió acusaciones de violación y agresión sexual contra el presidente Donald Trump por parte de cinco mujeres, así como testimonios de otras seis que señalaron presuntos intentos del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell de ponerlas en contacto con el mandatario.

El documento, difundido el jueves por Jamie Raskin, principal representante demócrata en el comité, examinó los presuntos vínculos entre Trump, Epstein y Paolo Zampolli, quien hasta hace poco ocupó un cargo de alto nivel en la Administración estadounidense y desempeñó funciones diplomáticas.

Los autores sostuvieron que los testimonios, las entrevistas realizadas por el personal del comité, los registros del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE.UU. y otros documentos justificaban una investigación independiente sobre posibles conexiones con la red de tráfico y explotación sexual de Epstein durante la década de 1990.

Uno de los testimonios destacados fue el de Beatrice Keul, exmodelo y participante en concursos de belleza en Suiza. Según el informe, Keul declaró ante el personal del comité que Trump la violó en 1993 en una suite del hotel Plaza de Nueva York. La mujer afirmó que, después de la presunta agresión, Trump y Epstein intentaron persuadirla para que guardara silencio mediante promesas relacionadas con un visado estadounidense y sus estudios en la Universidad de Nueva York.

El documento también mencionó el caso de una joven identificada como “Jane”, quien tenía 14 años cuando, según los testimonios recogidos, Epstein se la presentó a Trump. Otros relatos describieron presuntos intentos de Epstein y Maxwell de captar o dirigir a mujeres jóvenes hacia el actual presidente. Estas acusaciones no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad penal.

Al presentar el informe, Raskin afirmó que los testimonios de las 11 mujeres contradecían la explicación de Trump sobre su relación con Epstein. El presidente había sostenido que conocía al financiero como muchas otras personas de Palm Beach, Florida, donde se encuentra su residencia de Mar-a-Lago.

Raskin también acusó al Departamento de Justicia y al FBI de retener pruebas y limitar las investigaciones sobre posibles cómplices de Epstein. Por ello, reclamó el nombramiento de un fiscal especial independiente para investigar las acusaciones y garantizar que los fiscales estatales y extranjeros tuvieran acceso a las pruebas pertinentes.

“Las mujeres que sobrevivieron a Epstein merecen ser escuchadas”, declaró Raskin, quien exigió además que el Congreso recibiera los expedientes completos previstos por la ley y que se investigara la actuación del Departamento de Justicia en el caso.

Epstein fue hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda de una cárcel de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos relacionados con el abuso sexual y la trata de menores. Los archivos del caso mencionaron a numerosas figuras públicas, entre ellas Trump, el expresidente estadounidense Bill Clinton, el magnate y cofundador de Microsoft Bill Gates y el ex príncipe Andrés del Reino Unido. Sin embargo, la aparición de un nombre en esos documentos no demuestra por sí sola la comisión de un delito.

Trump ha rechazado las acusaciones en su contra, mientras que la Casa Blanca ha cuestionado el informe y lo ha calificado de políticamente motivado. El documento de los demócratas reclamó una investigación independiente, pero sus señalamientos deben distinguirse de hechos establecidos judicialmente.

Los vínculos entre Trump y Epstein

Jeffrey Epstein fue un financiero estadounidense acusado de explotar sexualmente y traficar con menores. Fue detenido en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual y murió en una cárcel de Nueva York el 10 de agosto de ese año, mientras esperaba juicio. Su muerte fue declarada suicidio.

La relación social que Epstein mantuvo con Trump durante las décadas de 1990 y 2000 ha sido objeto de escrutinio tras la publicación de documentos relacionados con el caso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos difundió más de tres millones de páginas de archivos sobre la investigación, que mencionan a numerosas figuras políticas y empresariales. Entre los nombres mencionados en los archivos figuran el presidente estadounidense Donald Trump, su yerno Jared Kushner y el ex primer ministro israelí Ehud Barak.