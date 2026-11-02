Argentina crea una red sindical de solidaridad con Palestina y anuncia una movilización internacional contra el genocidio en Gaza

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Red de Solidaridad Sindical con el Pueblo Palestino quedó oficialmente constituida en Argentina por iniciativa del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina y el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), durante un acto celebrado en la sede de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

La nueva plataforma busca fortalecer la coordinación entre sindicatos y organizaciones sociales para denunciar el genocidio en Gaza y defender el derecho del pueblo palestino a la soberanía. Entre sus próximas actividades figura la participación en la Conferencia Latinoamericana de Abya Yala a Palestina, prevista del 13 al 15 de noviembre en São Paulo, Brasil.

Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, destacó que la solidaridad internacional de los trabajadores es fundamental para apoyar a los pueblos que luchan por su liberación y soberanía. Por su parte, Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, agradeció el respaldo internacional y reafirmó el compromiso de continuar la lucha por Palestina.

En el ámbito sindical, Ernesto Trigo informó de una jornada internacional de boicot a Israel, impulsada por la Federación Sindical Mundial y organizaciones de trabajadores portuarios de 135 puertos en los cinco continentes. Asimismo, Rodrigo Borrás, dirigente de la Asociación del Personal Aeronáutico, anunció que los trabajadores aeroportuarios también se están organizando para sumarse a estas acciones.

Las organizaciones anunciaron además una movilización global para el 29 de noviembre, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, con el objetivo de ampliar la presión internacional en defensa de los derechos de Palestina.