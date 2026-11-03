Exmilitar sionista: Elecciones certificaron la muerte de Israel

En un artículo de opinión publicado el domingo en el diario israelí Maariv, el exjefe militar israelí, Itzhak Brik, calificó los resultados de las elecciones parlamentarias del martes pasado como “el certificado oficial de defunción del [régimen] de Israel tal como lo conocíamos”.

Además, criticó a los comentaristas de televisión por centrarse en la distribución de escaños y las negociaciones para formar una coalición, mientras pasaban por alto los crecientes problemas estructurales del régimen.

Brik comparó esa cobertura con “una orquesta que sigue tocando a bordo del Titanic en sus últimos momentos” y señaló que el debate político estaba ocultando una crisis mucho más profunda. “No se trata de una crisis política, sino de un colapso total y multisistémico en curso, del que no hay vuelta atrás”, afirmó.

Brik, excomandante de las academias militares y exresponsable de atender las quejas de los soldados en el ministerio de asuntos militares, sostuvo que Israel se había convertido en un paria internacional y advirtió que su creciente aislamiento era insostenible.

“Hemos perdido legitimidad y aliados”, escribió y también señaló que Israel no podía permanecer completamente aislado durante un período prolongado.

Asimismo, alertó sobre un colapso estructural de las fuerzas terrestres israelíes, aludiendo al deterioro de la moral y a su incapacidad para defender adecuadamente a la entidad ocupante frente a amenazas simultáneas dentro y fuera de sus fronteras.

Según Brik, un ejército agotado sería incapaz de frenar incursiones a gran escala o proteger a la población civil en caso de una guerra regional de mayor alcance.

El excomandante militar también señaló las consecuencias económicas de una guerra prolongada y afirmó que la deuda nacional de Israel había alcanzado los 1,4 billones de séqueles (445 000 millones de dólares).

Asimismo, señaló que las sanciones económicas, las restricciones al suministro de armas y el creciente aislamiento financiero estaban ejerciendo una presión adicional sobre la economía israelí.

Brik calificó de “ingenua y absurda” la propuesta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de recurrir a las criptomonedas para eludir posibles sanciones europeas. Además, consideró que un mayor deterioro económico podría poner en riesgo los ahorros de la población israelí.

En cuanto a las divisiones internas, Brik puso de relieve que la entidad ocupante atraviesa una “guerra civil silenciosa” y no una mera polarización política.

El excomandante también indicó que la emigración de médicos, científicos, empresarios del sector tecnológico y otros profesionales altamente cualificados estaba privando a la entidad ocupante de décadas de conocimientos y experiencia acumulados, además de debilitar los cimientos institucionales y económicos del régimen.

Brik también arremetió contra la dirigencia política israelí por socavar el Estado de derecho y las instituciones públicas. Según sostuvo, la lealtad política y los nombramientos por afinidad habían pasado a prevalecer cada vez más sobre la competencia y la integridad.

Las elecciones parlamentarias del 27 de octubre dejaron al bloque de Netanyahu con 53 escaños en el parlamento israelí, integrada por 120 miembros, frente a los 48 obtenidos por el bloque opositor, encabezado por Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, y los 19 correspondientes a los partidos árabes.

Ninguno de los dos bloques principales alcanzó los 61 escaños necesarios para obtener la mayoría parlamentaria.