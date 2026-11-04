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Abdul El-Sayed hace historia: primer senador musulmán de EE. UU. pese a los ataques islamófobos

4 noviembre 2026 - 16:52
Código de noticia: 1886652
fuente: Abna24
Abdul El-Sayed hace historia: primer senador musulmán de EE. UU. pese a los ataques islamófobos

El demócrata Abdul El-Sayed derrotó al republicano Mike Rogers en Míchigan y se convirtió en el primer musulmán elegido para el Senado de Estados Unidos, en una campaña marcada por los ataques de Donald Trump y otros republicanos contra su fe.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según los medios estadounidenses, El-Sayed, que antes trabajó en el ámbito de la salud pública, se impuso en una reñida contienda a Mike Rogers, antiguo congresista republicano, y conservó para los demócratas el escaño que deja vacante Gary Peters.

Su triunfo cobra aún más valor porque Míchigan votó por Trump por un estrecho margen en 2024, y porque sus creencias islámicas fueron blanco de ataques reiterados durante toda la campaña. Con el inicio de la nueva legislatura, en enero de 2027, ocupará su escaño en el Senado: un hito para la presencia musulmana en la máxima cámara legislativa del país.

«Derrotamos al lobby israelí»

Tras su victoria, El-Sayed denunció que AIPAC gastó 42 millones de dólares contra su campaña, pero aseguró que lograron derrotar a ese lobby. «No queremos que nuestro dinero se gaste en racismo, genocidio ni guerras», afirmó este candidato antisionista.

Y lanzó un mensaje directo a Trump: «Donald, sé que te costó pronunciar mi nombre. Así que, después de que JD Vance me tome juramento en enero, puedes llamarme simplemente “senador”».

El-Sayed se había pronunciado en varias ocasiones contra los crímenes del régimen sionista y el genocidio en la Franja de Gaza, lo que provocó la ira de Trump. Ilhan Omar, otra candidata musulmana y poco querida por el presidente, también resultó victoriosa en estas elecciones.

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