La feria de turismo de Londres se convierte en escenario de protesta contra los crímenes del régimen sionista

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un grupo de activistas antibelicistas británicos protestó el martes frente al pabellón del régimen sionista en la feria World Travel Market de Londres, para expresar su rechazo a los brutales crímenes del régimen contra el oprimido pueblo palestino.

La protesta fue organizada por la Campaña de Solidaridad con Palestina. La organización señaló que el pabellón del régimen israelí en la feria de Londres promueve el turismo en los territorios palestinos ocupados ilegalmente, en violación de los compromisos declarados por el Gobierno británico.

En un mensaje dirigido al secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband, la organización británica recordó que este había prometido previamente prohibir en el país la promoción de los asentamientos ilegales israelíes, y que ahora debe aclarar si seguirá fiel a su promesa.

La presencia en la feria de turismo de Londres de entidades vinculadas a la empresa de asentamientos del régimen israelí se ha convertido en los últimos días en un asunto polémico, que ha suscitado reacciones de activistas de derechos humanos y de varios parlamentarios británicos.