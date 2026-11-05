Irán: cadena de derrotas de Trump pasa del campo de batalla a urnas

“El 13 de Abán de este año (el 4 de noviembre de 2026), la cadena de derrotas de los dirigentes estadounidenses pasó del campo de batalla a las urnas: el presidente (Donald Trump) y su partido perdieron el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes”, afirmó el miércoles el ayatolá Sadeq Amoli Lariyani, el presidente del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de Irán, en su cuenta de X.

El alto funcionario iraní precisó que “él mismo (Trump) reconoció que Irán había contribuido a esta derrota” y afirmó que el opositor Partido Demócrata debería aprender de las fallidas políticas del presidente estadounidense hacia Irán y tratar de cambiar de rumbo.

“Si bien el historial de la facción política que ahora ha tomado el control del Congreso, al igual que el de su rival, sugiere que mantendrá en gran medida el rumbo actual de la política exterior estadounidense, las elecciones de hoy fueron un rotundo ‘no’ y una especie de referéndum sobre las políticas belicistas de Estados Unidos”, aseveró.

Aunque Trump admitió que el conflicto con Irán fue uno de los factores decisivos en la derrota republicana, se negó a expresar arrepentimiento por haber iniciado la impopular guerra el 28 de febrero. “No pienso en eso. Hice lo correcto. Lo hubiera vuelto a hacer”, indicó.

En este sentido, Lariyani enfatizó que “este es el mismo poder arrogante y perverso frente al que se alzó nuestro pueblo; un poder que no escucha ni el derecho internacional ni la conciencia humana y que ahora ni siquiera escucha el voto de su propio pueblo”.

Lariyani recurrió a un versículo del Corán que alude a la obstinación del ser humano en persistir en sus actos incorrectos por orgullo y arrogancia.

Las elecciones de medio mandato del martes en Estados Unidos han supuesto un cambio en el equilibrio de poder del Congreso, hasta ahora controlado por los republicanos. Los demócratas han recuperado el Senado y conquistado la Cámara de Representantes, en unos comicios marcados por el descontento de una parte del electorado con la situación económica y la gestión de Trump, incluida su política exterior y la guerra de agresión contra Irán.