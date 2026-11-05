No conocemos fronteras: todas las bases de EE. UU. son objetivos legítimos para nosotros

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Resistencia Islámica de Irak (Kataib Sayyid al Shuhada), con motivo del 4 de noviembre y apelando a la orden del Líder de la Revolución, advirtió a Estados Unidos en un duro comunicado de que la respuesta a cualquier agresión será sin fronteras ni geografía y de que, ante cualquier error de cálculo, los militares estadounidenses abandonarán la región por su propio pie o regresarán en ataúdes.

El texto del comunicado de Kataib Sayyid al Shuhada con motivo del 4 de noviembre es el siguiente:

En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso

«كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ»

(Sura Al-Baqara, aleya 249)

El 4 de noviembre es el día del derrumbe de la falsa grandeza de Estados Unidos y el origen de la era de humillación del Pentágono en esta geografía; una epopeya que demostró que la voluntad de los hijos del Islam destroza los ídolos de la arrogancia.

Hoy, tras la emisión de la orden tajante del Líder Supremo de la Revolución Islámica de dar una respuesta demoledora a las agresiones del enemigo hostil, la Resistencia Islámica de Irak (Kataib Sayyid al Shuhada), con los dedos en el gatillo y los pechos dispuestos para el combate, emite su advertencia manifiesta e irrevocable a los cabecillas terroristas de la Casa Blanca y a los mandos del Pentágono:

Retribución sin fronteras: la orden ha sido emitida, no conocemos geografía

La sangre pura de los mártires, de los niños oprimidos de Gaza y de las inocentes estudiantes de Minab jamás quedará sujeta al paso del tiempo ni a fronteras artificiales.

Con la emisión de la orden tajante de la Wilayah, ya no habrá línea ni geografía que frene nuestros golpes. Nuestra reivindicación de justicia no se zanjará en organismos de cartón piedra, sino con el lenguaje del fuego y del Sijjil en el campo de batalla; los criminales del ejército estadounidense, en cualquier punto de este planeta, figuran en el banco de objetivos legítimos y definitivos de nuestros combatientes, y se les arrebatará el sueño tranquilo de sus ojos.

El cementerio de la región aguarda al ejército hostil de Washington

El fin de la presencia nefasta del ejército ocupante en Asia Occidental es una sentencia irrevocable.

Advertimos a los generales terroristas del Pentágono: o abandonan la región por su propio pie y con humillación, o regresarán con ataúdes tendidos.

Todas las bases, los radares y los centros de mando de los agresores en toda la región se encuentran bajo el cerco de los misiles de precisión y de los drones suicidas de la Resistencia; la hora cero está cerca y ningún refugio los salvará.

Una respuesta que les hará arrepentirse y devastadora ante cualquier error de cálculo

Cualquier estupidez, agresión o aventura por parte de Estados Unidos y de su perro rabioso en la región se topará con una respuesta que supera cualquier imaginación y todas las estimaciones del Estado Mayor Conjunto del ejército estadounidense. La geografía de la Resistencia es hoy un único campo de batalla, compacto e interconectado; cualquier fuego que enciendan arrastrará a la muerte la totalidad de sus intereses, flotas y arterias vitales en toda la región.

Advertencia final al Gran Satán:

El 4 de noviembre es el fiel espejo de su destino; el día en que su grandeza se hizo añicos en Teherán, y hoy es el día en que toda la región se convertirá en el matadero de sus ambiciones. Atentos a la orden del Wali al-Amr, ya no conocemos frontera alguna para la venganza.

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

Resistencia Islámica de Irak – Kataib Sayyid al Shuhada