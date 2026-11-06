Lula: Mi victoria coincidió con las derrotas de Netanyahu y Trump

“En la misma semana en que yo gané, [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu perdió en Israel. Y me parece que mi amigo [el presidente estadounidense, Donald] Trump está perdiendo en Estados Unidos”, declaró el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una transmisión realizada el jueves, en la que estableció un paralelismo entre su victoria electoral y la situación política que atraviesan Netanyahu y Trump.

“Todavía estoy algo embelesado con el significado de esta victoria, porque no fue una victoria para Brasil; fue una victoria para el mundo”, señaló Lula, quien atribuyó al resultado un significado político que, a su juicio, puede inspirar a otros pueblos.

El jefe de Estado brasileño también puso el acento en el mensaje de soberanía nacional que, según él, transmitieron los votantes frente a las presiones externas. “El pueblo brasileño despertó para decir que Brasil no acepta ser el patio trasero de nadie. Eso fue lo que sucedió”, enfatizó.

En Brasil, Lula fue reelegido presidente el 25 de octubre de 2026, tras imponerse en la segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral (TSE), obtuvo el 51,79 % de los votos, frente al 48,21 % de su rival, y aseguró así un cuarto mandato presidencial.

En Israel, las elecciones parlamentarias del 27 de octubre dejaron al bloque de Benjamín Netanyahu con 53 escaños, frente a los 48 obtenidos por la oposición encabezada por Gadi Eisenkot y los 19 conseguidos por los partidos árabes. Ninguno de los bloques alcanzó los 61 escaños necesarios para formar una mayoría parlamentaria, lo que dejó a Netanyahu sin el respaldo suficiente para garantizar la continuidad de su mayoría en el Parlamento.

Por su parte, el Partido Republicano de Donald Trump sufrió un duro revés en las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos, en las que los demócratas recuperaron el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. El resultado debilitó la posición política del presidente y redujo su margen de maniobra en el Congreso durante los dos últimos años de su mandato.

Las palabras de Lula se producen en un contexto de fuertes discrepancias con la Administración de Donald Trump, particularmente por las medidas arancelarias de Washington contra Brasil y los desacuerdos en materia de política exterior. El presidente brasileño ha defendido la autonomía de su país y rechazado cualquier intento de condicionar sus decisiones soberanas.

En paralelo, las relaciones entre Brasil e Israel se han deteriorado aún más a raíz de la guerra genocida en Gaza. Lula ha criticado reiteradamente las operaciones militares israelíes y ha acusado a Netanyahu de perpetrar un genocidio contra la población palestina.