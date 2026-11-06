El Parlamento turco aprueba el Acuerdo de Defensa de La Meca; se allana el camino al apoyo militar de Ankara a Riad

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Asamblea General del Parlamento turco aprobó el proyecto de ley de ratificación del «Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca», firmado entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí. Esta medida allana el camino para que Ankara preste apoyo militar a Riad con el fin de hacer frente a las fuerzas armadas de Yemen.

Una vez concluidos los debates, la Asamblea General del Parlamento sometió a votación el proyecto de ley y lo aprobó. Durante el examen de los artículos del texto, Ziya Altunyaldız, diputado del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) por la provincia de Konya, afirmó que el acuerdo se redactó con el objetivo de reforzar la cooperación en materia de seguridad en la región y que no va dirigido contra ningún tercer país. Según sus palabras, el objetivo principal del pacto es prevenir los conflictos, y no su expansión.

Por su parte, Birol Aydın, diputado de Estambul por el Partido Nuevo Camino (Yeni Yol), pidió a los parlamentarios que, al emitir su voto, tuvieran en cuenta a la vez su conciencia y su razón, y que con su decisión frustraran los planes de los globalistas.

Esta iniciativa se produjo después de que la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento turco aprobara, la semana pasada, el proyecto de ley de ratificación del citado acuerdo.

Fidan: esta coalición refleja las prioridades de nuestra política exterior

En este contexto, Hakan Fidan, ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, declaró que la «Coalición de Defensa de La Meca», formada con Arabia Saudí y Pakistán, se sitúa en el punto de confluencia de las prioridades estratégicas de la política exterior de su país. Asimismo, subrayó la disposición de esta coalición a admitir la adhesión de todos los países de la región que compartan una visión común sobre la paz.

Fidan expuso estas posiciones en un artículo titulado «El papel de la apropiación regional en nuestra política exterior: la Coalición de Defensa de La Meca», publicado en el número de noviembre de la revista mensual «AA Briefing», de la Agencia Anadolu (AA).

El ministro de Asuntos Exteriores turco escribió en dicho artículo que el sistema de gobernanza mundial atraviesa una fase difícil y que Oriente Medio se encuentra en el centro de los desafíos globales.

Explicó que Turquía firmó el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca con Pakistán y Arabia Saudí, dos países que, según Fidan, respaldan la perspectiva de las «soluciones regionales a los problemas regionales». El objetivo de este pacto, según se ha indicado, es reforzar la seguridad compartida.

Fidan sostuvo que el acuerdo busca generar estabilidad en la región mediante el fortalecimiento de la capacidad de disuasión. Añadió también que todos los países de la región que compartan una visión común sobre la paz pueden sumarse a esta coalición, fundada sobre la base de un enfoque inclusivo.