Rezaí relata sus conversaciones en Moscú con Putin para poner fin a la guerra con EE.UU. e Israel

En declaraciones a los periodistas en Moscú, Rezaí explicó que el viaje estaba previsto desde hacía aproximadamente un mes, pero se retrasó debido a los asuntos militares de la región, y que el líder supremo insistió en que transmitiera su mensaje a Putin lo antes posible.

El alto funcionario iraní señaló que ambos abordaron cuestiones importantes de la región y celebraron consultas sobre la posguerra, en particular sobre los arreglos de seguridad regionales, y que presentó un informe sobre la reunión cuatripartita de Irán, Pakistán, Arabia Saudi y Turquía en Teherán, que Putin recibió con satisfacción, expresando que, al igual que los amigos chinos, Rusia cree en la necesidad de arreglos regionales y en que los países extranjeros no deben interferir en la seguridad de la zona.

Asimismo, Rezaí destacó los avances en proyectos bilaterales clave: el Consejo Supremo de Seguridad Nacional aprobó el contrato ejecutivo para la construcción del ferrocarril Rasht-Astara con participación rusa, que el ministro de Carreteras y Desarrollo Urbano firmará próximamente en nombre de Irán, y se discutió la construcción de un gasoducto para transportar gas ruso a Irán, un proyecto que contribuirá a cubrir el déficit gasístico del país y permitirá a Irán vender gas ruso a los países vecinos.

Respecto a la guerra, Rezaí subrayó que Putin condenó enérgicamente la agresión militar estadounidense e israelí contra Irán y el bombardeo de sus instalaciones nucleares, y afirmó con claridad que la agresión contra Irán fue una "guerra injusta" que debe terminar lo antes posible, ofreciendo toda la ayuda que Rusia pueda prestar para poner fin al conflicto.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional explicó que Irán ha comunicado a Estados Unidos siete condiciones y que, hasta que Washington no las cumpla, ni se reabrirá el estrecho de Ormuz ni habrá negociación alguna, y que la diplomacia actual tiene como único objetivo que Estados Unidos pague los derechos de Irán.