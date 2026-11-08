Israel allana casas y una escuela y monta puestos de control en Siria

El canal de noticias de televisión Al-Ikhbariya Syria ha informado que los militares israelíes forzaron la entrada a la escuela durante la incursión del sábado en la aldea de al-Samadaniya al-Qarbiya en la provincia sureña de Quneitra.

El informe no especifica si la redada, en la que participaron 14 vehículos militares, provocó víctimas o detenciones arbitrarias.

Las fuerzas israelíes también instalaron un puesto de control temporal en el norte de Quneitra y una unidad en Wadi al-Raqad, en la provincia occidental de Daraa, según el informe.

Además, las unidades de ingeniería israelíes continuaron construyendo fortificaciones cerca de la ciudad de Saida al-Hanout, en el sur de Quneitra.

El Centro Seyil, una organización que supervisa las actividades israelíes en Siria, registró 395 violaciones cometidas por soldados israelíes en octubre, un 41,1 por ciento más que las 280 de septiembre y el total mensual más alto de 2026.

El mes pasado, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Turk, instó a las autoridades israelíes a “cesar las acciones que acosan o intimidan a los civiles en las aldeas sirias, incluidos los allanamientos, las restricciones a la libertad de movimiento, la detención y la destrucción de cosechas”.

“Ninguna persona puede ser detenida sin una base adecuada en el derecho internacional, y las importantes garantías procesales previstas en el derecho internacional humanitario y de derechos humanos aplicable, que protegen a toda persona detenida, deben respetarse plenamente”, afirmó.

Tras el colapso del gobierno del expresidente sirio Bashar al-Asad en diciembre de 2024, algunas zonas del sur de Siria han sido escenario de repetidos ataques e incursiones terrestres israelíes.

Israel también ha establecido numerosos puestos de control en Siria y ha secuestrado a sus ciudadanos. La entidad sionista ha ampliado aún más su control sobre los altos del Golán ocupados, apoderándose de una zona de amortiguación desmilitarizada en violación del Acuerdo de Separación de 1974.

La ONU y varios países árabes han censurado a Israel por aprovecharse del desorden en Siria para adquirir territorio.

A pesar de las promesas del régimen gobernante sirio Hayat Tahrir al-Sham (HTS) de colaborar con Tel Aviv, Israel se ha negado sistemáticamente a poner fin a su ocupación ilegal del territorio sirio y a los repetidos ataques.

Ambas partes han mantenido conversaciones intermitentes para alcanzar un “pacto de seguridad”, pero aún no se ha informado de ningún acuerdo ni de avances significativos.