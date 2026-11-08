The Washington Post: EE. UU. recurre a China para poner fin a la guerra contra Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): David Ignatius, columnista de The Washington Post, escribió en un artículo de opinión, al referirse a las consecuencias de la derrota electoral de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del Congreso de EE. UU., que la Administración de Donald Trump busca nuevas vías para salir de la guerra con Irán, y describió esta cuestión como el desafío más urgente y difícil al que se enfrenta la Casa Blanca.

Según este informe, Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE. UU., con el respaldo del presidente de ese país, Donald Trump, ha pedido a China que utilice su influencia sobre Irán para ayudar a poner fin a la guerra. Un funcionario estadounidense al tanto del asunto también ha confirmado que Pekín ha transmitido este mensaje de Washington a Teherán.

En este marco, JD Vance, vicepresidente de EE. UU., tiene a su cargo la conducción de la diplomacia de la Administración Trump hacia Irán y el mes pasado envió una carta de tono conciliador a Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Esta semana, Vance también atribuyó la contundente derrota de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato a la guerra de agresión contra Irán.

Ali al-Thawadi, funcionario catarí que actúa como mediador entre la Casa Blanca y Teherán, afirmó a The Washington Post: «Los funcionarios iraníes esperan para ver si el resultado de estas elecciones ha cambiado realmente el comportamiento de Estados Unidos o no. Consideraron la carta de Vance como una señal de respeto y acogieron con satisfacción que Vance calificara la guerra de error».

Añadió que Teherán exige que Washington se atenga en la práctica a esta postura.

Entre tanto, el general de división Mohsen Rezaei, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, al referirse a las amenazas de EE. UU. de iniciar de nuevo una guerra contra Irán, declaró: empiecen la guerra y se enfrentarán a una respuesta devastadora. En un mensaje en la red social X dirigido a los estadounidenses, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional les dijo: «Han perdido la guerra y las elecciones a la vez. Vance ha aceptado la derrota, Rubio avanza hacia la salida, Hegseth está a punto de ser destituido y el comandante del CENTCOM se ha convertido ahora en podcaster». Aludiendo con ironía a las recientes fanfarronadas de Donald Trump, y en respuesta a ellas, expresó: «Entonces, ¿a quién exactamente en Washington debemos enviar nuestros mensajes?».

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, al referirse a las amenazas de iniciar de nuevo una guerra contra Irán, afirmó: «Empiecen la guerra y se enfrentarán a una respuesta devastadora».

El general de división Rezaei ya había condicionado anteriormente la reapertura del estrecho de Ormuz y la negociación con Estados Unidos a la aplicación plena y explícita de las siete condiciones de la República Islámica de Irán, y subrayó que, mientras no se cumplan esas condiciones, no habrá ningún acuerdo.

Asimismo, Ali Bagheri Kani, vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, se reunió a finales de octubre en Pekín con Wang Yi, ministro de Asuntos Exteriores de China. En ese encuentro, Wang Yi consideró el diálogo como la solución a los conflictos de Oriente Medio y habló del apoyo de China a Irán.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, anunció también que Pekín está profundamente preocupado por los enfrentamientos en Oriente Medio y que enviará próximamente un representante especial a los países de la región para ayudar a reducir las tensiones.

Trump también pidió ayuda al presidente de China, Xi Jinping, en relación con Irán durante una reunión celebrada en Washington en septiembre.

The Washington Post informó de que este asunto probablemente volverá a debatirse en la reunión prevista entre Trump y Xi en Shenzhen, China, el 18 de noviembre.

El informe de The Washington Post muestra que la Administración Trump sigue simultáneamente varias vías para comunicarse con Teherán: la petición a China de que utilice su influencia, el intercambio de cartas entre Vance y Rezaei y la mediación de Catar.