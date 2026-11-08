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Al explicar la verdadera esencia del Shiísmo, la Excelencia Fátima al-Zahra (P) no separa el amor por los Ahl al-Bayt (PB) del seguimiento práctico de sus enseñanzas. Según su narración, shií es quien cumple las órdenes de los Ahl al-Bayt (PB) y se aparta de aquello que ellos prohíben. No obstante, los amantes de los Ahl al-Bayt (PB) que incurran en faltas en sus actos, una vez purificados de sus pecados mediante las aflicciones de este mundo y del mundo del Barzaj, alcanzarán la salvación gracias a la bendición de su amor.