“[A los votantes] no les gustó la guerra [contra Irán], no les gustó que subiera el precio de la gasolina, después de que yo lo hubiera mantenido en un nivel bajo. Y, sorprendentemente, existe un enorme rechazo hacia Israel”, afirmó el domingo el presidente estadounidense, Donald Trump, en una entrevista con el programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS, al ser preguntado sobre las razones de la contundente derrota de los republicanos en las elecciones ‘Midterms’.

Al ser preguntado sobre si tiene previsto intensificar la guerra contra Irán, el presidente estadounidense respondió que “no busca eso y no cree que haya motivos para hacerlo”, argumentando que las capacidades militares convencionales de Teherán han disminuido y que su programa nuclear ha sufrido un revés.

De hecho, el mandatario estadounidense insistió en su fallida estrategia de guerra, afirmando que Washington ha “ganado” el conflicto al supuestamente haber destruido las capacidades militares de Irán, además de su infraestructura nuclear.

En este sentido y en referencia a Kuh-e Kolang (el monte Kolang), uno de los sitios nuclears de Irán, Trump sostuvo que ese centro “no tiene nada” y que sus capacidades nucleares han quedado sepultadas “bajo miles de toneladas de roca”.

Trump expresó su confianza en el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y defendió su gestión al afirmar que Estados Unidos ha obtenido dos victorias militares, una de ellas en Venezuela, donde aseguró haber eliminado miles de millones de dólares en recursos en menos de una hora. No obstante, cuando el periodista Ross Douthat le preguntó si atribuía esos supuestos triunfos a Hegseth, el mandatario matizó que no, aunque reconoció que el funcionario había participado en ellos.

Asimismo, expresó su satisfacción con los miembros de su Gabinete, aunque adelantó que podría introducir algunos cambios sin precisar cuáles.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de crecientes llamamientos, tanto entre republicanos como demócratas, para iniciar procesos de destitución contra altos cargos de su Administración, entre ellos, Pete Hegseth, y el fiscal general, Todd Blanche.

Las peticiones para destituir a Hegseth han cobrado fuerza. Sus críticos lo responsabilizan de la impopular guerra de agresión contra Irán, que, a su juicio, contribuyó a la contundente derrota republicana en las elecciones legislativas de medio mandato.

Mientras tanto, el Gabinete de Trump afronta una serie de salidas tras la derrota de los republicanos en las elecciones de medio mandato.

El viernes, Trump anunció la salida de su jefa de Gabinete, Susie Wiles, y confirmó que el veterano asesor Stephen Miller ocuparía su puesto.