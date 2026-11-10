General Rezai a EEUU: Es hora de rendirse a las siete condiciones de Irán

En un comunicado publicado el lunes en su cuenta de X, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) de Irán, el general de división Mohsen Rezai, afirmó que la guerra que Washington ha lanzado contra la República Islámica ya ha desestabilizado a la Administración estadounidense. Sin embargo, señaló que la Casa Blanca sigue dando tumbos, como un jugador desesperado que se niega a retirarse.

El alto cargo iraní declaró que había llegado el momento de que Washington dejara de fabricar noticias falsas sobre negociaciones imaginarias, dejara de negar el surgimiento del nuevo orden en Asia Occidental y se rindiera a las siete condiciones que Irán ha planteado repetidamente para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

“La guerra contra Irán ya ha devastado al gobierno estadounidense. Pero Washington se debate como un jugador desesperado. ¡Ríndanse! Dejen de fabricar noticias falsas sobre conversaciones imaginarias. Dejen de negar el Nuevo Orden de Asia Occidental. Es hora de rendirse a las siete condiciones que Irán ha planteado repetidamente”, declaró Rezai, subrayando la firme postura de Teherán.

Las condiciones, comunicadas formalmente a Washington por primera vez en septiembre a través de Catar y otros mediadores regionales, se centran en poner fin a las hostilidades en todos los frentes, incluida la agresión estadounidense-israelí contra el Eje de la Resistencia en Líbano, Gaza y Yemen; la liberación de los activos congelados de Irán; el levantamiento completo del bloqueo naval ilegal; la eliminación de las sanciones económicas y políticas; la retirada de las fuerzas navales y aéreas estadounidenses de la región; el pago de reparaciones de guerra; y el fin de las amenazas e insultos.

En este sentido, los funcionarios iraníes han recalcado que cada condición contiene requisitos adicionales y que su implementación debe preceder a cualquier reapertura de la vía marítima estratégica o a la reanudación de las conversaciones.

Teherán ha dejado claro que no volverá a los modelos diplomáticos fallidos del pasado. Las rondas de negociaciones anteriores, incluido el memorando de entendimiento de Islamabad, se vieron socavadas repetidamente cuando Estados Unidos abandonó los acuerdos y lanzó ataques.

Asimismo, Rezai ya había declarado que los estadounidenses habían respondido a las siete condiciones, pero que su respuesta seguía siendo insuficiente y presentaba ambigüedades que debían resolverse. Hasta entonces, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado bajo control iraní, gestionado en coordinación con Omán mediante nuevos acuerdos que salvaguardan la seguridad regional en lugar de servir a intereses extranjeros.

Esta declaración se produce en medio de la confrontación generalizada que comenzó con la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Desde entonces, las fuerzas iraníes han demostrado una capacidad decisiva, defendiendo al país, interrumpiendo los intereses estadounidenses en Asia Occidental y reforzando el emergente orden multipolar libre de la hegemonía estadounidense.

El general de división Rezai ha recalcado repetidamente que el fin de la guerra lo decidirá Teherán, no Washington, y que Irán sigue preparado para cualquier eventualidad, aunque prefiere una vía diplomática basada en el pleno reconocimiento de sus derechos.