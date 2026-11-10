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Congresista republicano: “Hegseth es culpable de la masacre de la escuela de Minab”

10 noviembre 2026 - 16:16
Código de noticia: 1889071
fuente: irna
Congresista republicano: “Hegseth es culpable de la masacre de la escuela de Minab”

El congresista republicano Thomas Massie afirmó que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, es responsable de la masacre de la escuela de Minab por haber eliminado de forma sistemática las normas sobre el conflicto, y pronosticó que no permanecerá en su cargo hasta finales del año en curso.

En una entrevista citada por The Hill, Massie declaró: “Lo más probable es que Pete Hegseth no dure hasta el 31 de diciembre de este año”. El legislador explicó que Hegseth eliminó de manera sistemática las regulaciones del conflicto armado destinadas a minimizar las bajas civiles, lo que, según él, condujo al mortífero ataque contra la escuela primaria Shayareh Tayebeh de Minab, ocurrido en marzo del año pasado.

Massie detalló que las cifras publicadas sobre las víctimas del ataque indican que al menos 156 civiles murieron, y que algunos informes elevan la cifra a 170, entre ellos al menos 120 estudiantes, 26 profesores, siete padres que intentaban sacar a sus hijos de la escuela, un conductor de autobús escolar, un técnico de farmacia de un centro cercano y el feto de seis meses de una de las profesoras presentes en el centro.

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