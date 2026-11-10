Congresista republicano: “Hegseth es culpable de la masacre de la escuela de Minab”

En una entrevista citada por The Hill, Massie declaró: “Lo más probable es que Pete Hegseth no dure hasta el 31 de diciembre de este año”. El legislador explicó que Hegseth eliminó de manera sistemática las regulaciones del conflicto armado destinadas a minimizar las bajas civiles, lo que, según él, condujo al mortífero ataque contra la escuela primaria Shayareh Tayebeh de Minab, ocurrido en marzo del año pasado.

Massie detalló que las cifras publicadas sobre las víctimas del ataque indican que al menos 156 civiles murieron, y que algunos informes elevan la cifra a 170, entre ellos al menos 120 estudiantes, 26 profesores, siete padres que intentaban sacar a sus hijos de la escuela, un conductor de autobús escolar, un técnico de farmacia de un centro cercano y el feto de seis meses de una de las profesoras presentes en el centro.