Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Kataib Hezbolá de Irak subrayó en un comunicado que, pese a las presiones internas e internacionales, no renunciará a sus posiciones de apoyo al pueblo de Irak, a la República Islámica de Irán, a la causa palestina y a los hermanos combatientes de Yemen y el Líbano.

Este movimiento iraquí consideró además que el arma de la Resistencia es «doctrinal e innegociable».

El comunicado de Kataib Hezbolá acusó asimismo a al-Zaidi de aprovechar los aparatos de seguridad para recopilar información y transmitirla a Estados Unidos y, posteriormente, a Israel, y lo hizo responsable de cualquier ataque contra las sedes y las fuerzas de la Resistencia y de las Unidades de Movilización Popular (Hashd al-Shaabi).

Al final del comunicado, Kataib Hezbolá criticó la participación del primer ministro en el «asedio a Irán a petición de Estados Unidos» y exigió a los miembros del Marco de Coordinación que, en lugar de limitarse a condenarlo en los medios, le ordenen directamente que detenga este proceso.

En este contexto, el Hach Abu Mujahid al-Assaf, responsable de seguridad de la Resistencia Islámica en Kataib Hezbolá, declaró: «Consideramos al primer ministro Ali al-Zaidi plenamente responsable de cualquier ataque que tenga como objetivo las sedes de la Resistencia o cualquier sede de una brigada de las Unidades de Movilización Popular».

Este responsable afirmó: «Estimados miembros del Marco de Coordinación, no es necesario que exijan, expresen sorpresa ni condenen en los medios la participación de Ali Faleh al-Zaidi, primer ministro de Irak, en el asedio a la República Islámica. Basta con que informen a su (director responsable) de su descontento por el asedio a Irán por orden de Estados Unidos, y él ejecutará su orden con (gratitud) (y no habrá escapatoria alguna)».

Kataib Hezbolá de Irak precisó: «Ninguna presión internacional ni interna nos impedirá defender los intereses de nuestro pueblo ni derrotar a sus enemigos dentro y fuera del país».

Este responsable de la Resistencia iraquí subrayó: «Nos enfrentaremos con firmeza a todas las conspiraciones tramadas contra nuestro pueblo, sin importar cuán grandes sean los desafíos ni cuán enormes los sacrificios. Ninguna presión nos impedirá defender a la República Islámica de Irán ni evitar que sus enemigos la aíslen».

Según Al Mayadeen, el responsable de seguridad de Kataib Hezbolá de Irak precisó: «Defenderemos los ideales fundamentales de la nación, en primer lugar la causa palestina, y permaneceremos hasta el último aliento junto a nuestros hermanos de Yemen y el Líbano».

Sobre el arma de la Resistencia, este responsable declaró también: «El arma de la Resistencia es una cuestión de doctrina, moral y principios. No transigiremos en ella y el enemigo no obtendrá ninguna concesión de nosotros, aunque nos hagan pedazos».