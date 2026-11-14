El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, ha anunciado este viernes una serie de operaciones militares contra objetivos saudíes en distintos puntos, entre ellas dos ataques con drones contra instalaciones estratégicas en Riad, capital de Arabia Saudí.

Sari ha explicado que la primera operación tuvo como objetivo el Aeropuerto Internacional de Rey Jalid, en Riad, mediante un dron, y ha asegurado que alcanzó su objetivo.

En cuanto a la segunda operación, ha indicado que estuvo dirigida contra la estación de bombeo número 3 del oleoducto Este-Oeste, situada al este de Riad, y se llevó a cabo con dos drones. El ataque también alcanzó con éxito su objetivo, según Sari.

El general Sari ha indicado que ambas operaciones forman parte de las acciones militares emprendidas por las fuerzas yemeníes en respuesta a los crímenes del enemigo saudí y ha asegurado que continuarán hasta que finalicen la agresión y el bloqueo contra el pueblo yemení.

En otro comunicado, Sari ha informado de que los depósitos de armas pertenecientes al enemigo saudí en la base militar de Ras Abas, en la provincia de Adén, al sur de Yemen, fueron atacados con drones y misiles balísticos.

Asimismo, ha señalado que las concentraciones de tropas vinculadas a Arabia Saudí bajo el mando del oficial saudí Badr al-Harbi, en las zonas de Kharaz y Khor Umairah, en la provincia sureña de Lahij, han sido objeto de ataques que han causado la muerte de un gran número de ellos.

Por otra parte, Sari ha informado de que las fuerzas yemeníes también han atacado con dos misiles balísticos las concentraciones de fuerzas afiliadas a Riad bajo el mando del oficial saudí Fares Al-Shammari, en el este de la provincia norteña de Al-Jawf. Ha asegurado que el ataque también ha causado numerosas bajas entre sus filas.

Yemen está sumido desde 2015 en una guerra y un bloqueo impuestos por Arabia Saudí y sus aliados, con el respaldo militar, político y logístico de Estados Unidos y varios países occidentales.

La nueva escalada comenzó en julio con un bombardeo saudí contra zonas cercanas al principal aeropuerto de Saná. En respuesta a las brutales agresiones saudíes contra zonas residenciales e infraestructuras del país, las Fuerzas Armadas de Yemen han atacado en repetidas ocasiones importantes objetivos económicos y energéticos de Arabia Saudí, en particular instalaciones de Aramco, como parte de sus acciones de represalia. Asimismo, han llevado a cabo varios ataques contra buques vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo.