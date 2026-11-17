Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informó Surcos Digital, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) de Costa Rica rechazó el proyecto de ley que aprueba el Tratado de Libre Comercio con Israel, expediente N.° 25.542, y pidió a la Asamblea Legislativa su archivo inmediato, mediante el acuerdo UNA-SCU-ACUE-382-2026, aprobado el 29 de octubre de 2026.

La universidad cuestiona las asimetrías del tratado: Israel liberaliza el 90,7 % de sus líneas arancelarias frente al 82,2 % de Costa Rica, pero protege el sector agrícola, donde Costa Rica tiene potencial exportador, y el intercambio comercial apenas supone el 0,2 % del comercio costarricense. También señala la ausencia de garantías en derechos humanos, ambiente, debida diligencia empresarial y trazabilidad de los productos de territorios ocupados.

El Consejo recordó que la UNA condenó el genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino, y advirtió de que aprobar el tratado podría interpretarse como un respaldo político a Israel y una normalización de sus actuaciones, contrarios a los principios de paz, soberanía y derecho internacional de la política exterior costarricense.