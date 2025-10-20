Encuentro de campeones deportivos y medallistas de olimpiadas científicas con el Líder de la Revolución

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Cientos de héroes de diversas disciplinas deportivas y galardonados con medallas en olimpiadas científicas globales, el lunes 20 de octubre de 2025, al presentarse en la Husainía del Imán Jomeiní (ra), se reunieron con Su Santidad el Ayatolá Seyyed Alí Jameneí, líder supremo de la Revolución Islámica.

Código para noticias: 1740962 fuente: Abna24