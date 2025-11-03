Informe fotográfico | Atmósfera de duelo en el santuario de la Excelencia Fátima Masuma (PB)

En la noche del aniversario del martirio de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella), el sagrado santuario de la Excelencia Fátima Masuma (la paz sea con ella) se encuentra colmado de peregrinos que, en un ambiente impregnado de duelo y tristeza, conmemoran la memoria de la gran dama del Islam. Los patios y pórticos del santuario resuenan con los cánticos de las elegías y las bendiciones de los dolientes, mientras que la ciudad de Qom viste esta noche los colores del luto y la espiritualidad.

