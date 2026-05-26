Exoneración del Profeta (BPD) de la acusación de credulidad

Y le pedí a Gabriel que solicitara el perdón de Dios para eximirme de esta misión;... y también porque los hipócritas me han agraviado en repetidas ocasiones y me han llamado «Udun; crédulo» debido a la gran compañía de [el Imam] Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) conmigo, mi acercamiento hacia [el Imam] Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), y la inclinación y aceptación de él hacia mí. Hasta el punto de que Dios reveló una aleya al respecto, que dice: «Y entre los hipócritas hay quienes siempre agravian al Profeta (BPD) y dicen: “Él es todo oídos [un crédulo]”. Di: “Es todo oídos —contra los hipócritas que dicen que es udun (crédulo) — y su credulidad es una bendición en beneficio de ustedes; cree en Dios y confía únicamente en los creyentes”»... (Sura At-Tawba, aleya 61).

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