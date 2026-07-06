El retorno y la reivindicación de la sangre en la era de la Aparición

Al comienzo de la Ziarat se utiliza la expresión «talab tharika», mientras que en este pasaje aparece «talab thari», lo que muestra que la persona alcanza un grado de cercanía con el Imam Huséin (P) en el que considera su sangre como propia. La manifestación de esta posición se hará evidente en la era de la Aparición de Huyyat ibn al-Hasan (que Dios apresure su reaparición).

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