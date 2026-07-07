Reflexiones sobre las súplicas de la Ziarat Ashura - 8
La cercanía a Dios; fruto de la gran aflicción de Ashura
La gran aflicción del Imam Huséin (P) no fue únicamente para elevar su rango, sino que constituye una manifestación de la misericordia divina para el crecimiento, la purificación y la cercanía de los siervos a Dios. Ashura es, en realidad, una manifestación de la misericordia y del gran banquete divino; y quien entra en este camino puede alcanzar los más altos grados de cercanía, misericordia, perdón e intercesión divinos.
7 julio 2026 - 17:38
Código de noticia: 1833695
fuente: Abna24
Su comentario