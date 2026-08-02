El testimonio del peregrino sobre algunas verdades - 11

En este pasaje, la Ziyarat Arbaín expresa una posición clara frente al frente de la verdad y al frente de la falsedad, así como la renovación del pacto con la walaya husainí. Al dar testimonio de la posición divina del Señor de los Mártires (P) como pilar de la religión, fundamento del islam y refugio de los creyentes, el peregrino reafirma su vínculo doctrinal y práctico con el camino de ese noble Imam y su bara'a de sus enemigos.

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