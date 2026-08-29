Actos recomendados para el 17 de Rabīʿ al-Awwal

El 17 de Rabīʿ al-Awwal, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del Noble Profeta Muhammad (P) y del Imam al-Sadiq (P), es una de las fechas de especial virtud del calendario islámico. Realizar el baño ritual (ghusl), ayunar, visitar al Profeta (P) y al Imam Alí (P), dar limosnas y realizar obras de caridad, así como ofrecer la oración especial recomendada para este día, son algunos de los actos aconsejados para esta jornada.

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