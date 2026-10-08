Informe fotográfico | Manifestantes en Colombia protestan contra los lazos con Israel

Cientos de colombianos salieron a las calles de Bogotá para protestar contra el genocidio que se está sucediendo en Gaza.

Cientos de manifestantes salieron el miércoles a las calles de Bogotá para protestar contra el genocidio en Gaza y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas con Israel.

Durante la movilización, que comenzó frente a la embajada de Israel en la capital colombiana, los asistentes portaban banderas con mensajes como “Poner fin al genocidio de Israel/EEUU contra Gaza” y “Alto al genocidio en Palestina”.

Además, los manifestantes criticaron la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de abrir una nueva embajada colombiana en Al-Quds (Jerusalén).