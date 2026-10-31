Informe fotográfico | Iniciativa de los palestinos para producir combustible a partir de residuos plásticos en Gaza

En medio de la grave escasez de combustible y de la dificultad para que las materias primas ingresen en la Franja de Gaza a raíz de los ataques de Israel, varios palestinos del barrio de Sheij Radwan, en el norte de la ciudad de Gaza, recogen y clasifican residuos plásticos y bolsas de nailon, y utilizan hornos rudimentarios para transformar estos materiales en combustible alternativo.

Código de noticia: 1884819 fuente: Abna24