Informe fotográfico | «Fragancia del Paraíso»: el relato de la vida de la Excelencia Fátima al-Zahra (PB) en la Ópera de Sídney
El programa cultural y artístico «Fragancia del Paraíso», centrado en dar a conocer la personalidad y la posición de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella) y en rendir homenaje a las mujeres distinguidas del Islam, se celebró el domingo 8 de noviembre de 2026 en la Ópera de Sídney, en Australia. El programa estuvo acompañado de elegías, recitaciones y breves representaciones teatrales a cargo de estudiantes.
9 noviembre 2026 - 16:45
Código de noticia: 1888605
fuente: Abna24
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