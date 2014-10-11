“Quinta Conferencia Internacional «Lluvia de Al Gadir» en Mashhad”

Según lo informado por la Agencia de Noticias ABNA “La Quinta Conferencia Internacional «Lluvia de Al Gadir»” contó con la presencia de reconocidos académicos y poetas locales como extranjeros. La ceremonia fue inaugurada el pasado Jueves en la ciudad de Mashhad. Los invitados a esta conferencia en Mashhad fueron ; Georges Chakkour de Líbano, Dara Nayatu de Tayikistán, Rahmat Nasri de Tayikistán, Ahsan Akbar de Paquistán. Seyyed A'atez Ali Rahmani de Paquistán, Matin Sadiqi de India , Linda Gaddar del Líbano y Seyed Shuya Fajr de Irán, Es importante agregar que todos los invitados citados a excepción de la señora Gaddar, son especialistas y poetas reconocidos discípulos de Ahlul Bait (P).

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