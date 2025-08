La ira en México por el alza del alquiler y la influencia de migrantes estadounidenses en la capital

Ciudad de México – 4 de julio de 2025 | Por la Agencia de Noticias Internacional Ahlul-Bayt (ABNA)

Centenares de residentes de barrios centrales como Roma y Condesa salieron este viernes a las calles de Ciudad de México para protestar contra el aumento desmedido del alquiler y la creciente presencia de migrantes estadounidenses adinerados. Las movilizaciones, que comenzaron de forma pacífica, se tornaron tensas tras los disturbios provocados por un pequeño grupo que dañó comercios y vehículos.

Manifestantes rompen una puerta de cristal durante una protesta contra la gentrificación en Condesa.

Con pancartas que decían “Gringos go home”, “Gentrificación = Colonialismo” y “México para los mexicanos”, los manifestantes expresaron su rechazo a lo que consideran una “ocupación económica y cultural” por parte de ciudadanos extranjeros. La abogada especializada en derecho a la vivienda, Karla Escoffié, señaló que centrarse en los actos de violencia aislados no debe silenciar el trasfondo social de las protestas: “No podemos permitir que unos pocos eclipsen el grito legítimo contra la violencia estructural que implica la gentrificación”, declaró.

Según datos oficiales, la llegada de estadounidenses con sueldos en dólares ha disparado el precio medio del alquiler hasta los 2.500 dólares mensuales en algunas zonas, en un país donde el salario mínimo diario ronda los 14 dólares. Los sectores más vulnerables, en particular ancianos y familias de bajos ingresos, se han visto forzados a abandonar sus hogares. Raquel Nava, una vecina de 82 años de la colonia Condesa, lamenta: “Ya no reconozco mi barrio. Mis vecinos de toda la vida se han ido. Esto ya no es una comunidad”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó los episodios de violencia registrados durante la protesta, al tiempo que defendió el carácter solidario y acogedor del país. En declaraciones posteriores, advirtió del peligro que representa la especulación inmobiliaria y la expansión sin regulación de plataformas como Airbnb, que —dijo— no deben convertirse en herramientas para desplazar a la población local.

Por su parte, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, prometió medidas para frenar el fenómeno. Anunció programas de vivienda asequible dirigidos a los sectores más desfavorecidos, aunque diversas organizaciones han alertado sobre la flexibilización de normas en torno al alquiler turístico, especialmente de cara a la celebración del Mundial de fútbol en 2026, lo que podría agravar aún más la crisis.

La polémica se agudizó tras una publicación del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en la red social X (antes Twitter), donde, en tono irónico, se invitaba a los migrantes irregulares mexicanos a “utilizar la aplicación CBP Home para facilitar su salida del país” y unirse así a las manifestaciones en su país de origen. La reacción fue inmediata. César Cravioto, secretario de Gobierno capitalino, calificó el mensaje de “frívolo” y subrayó que México trata a los migrantes con humanidad, a diferencia de lo que ocurre al norte del río Bravo.

Expertos locales sostienen que el fenómeno va más allá de la presencia de extranjeros. “Se trata de una respuesta a décadas de desigualdad estructural, a la hegemonía del dólar y a las políticas neoliberales impuestas por Estados Unidos y replicadas por sectores económicos locales”, explica Tamara Velázquez, investigadora en estudios urbanos. En su opinión, “la gentrificación no solo pone en riesgo la identidad cultural de la ciudad, sino que agrava la brecha social”.

Las movilizaciones en Ciudad de México forman parte de un movimiento global que ha tomado fuerza en ciudades como Barcelona, Lisboa o Atenas, donde los vecinos también han salido a las calles a denunciar los efectos del turismo masivo y la especulación inmobiliaria. Sin embargo, en el caso mexicano, el componente anticolonial está más presente que nunca. Como lo expresó un colectivo vecinal en un comunicado: “Esta vez, el colonialismo no llega con tropas, sino con dólares y desigualdad”.