La resistencia frente al imperialismo, orgullo de las naciones creyentes

Según la Agencia de Noticias Ahlul Bait (ABNA), el Hojjatoleslam Seyyed Mehdi Khamooshi, presidente de la Organización de Dotaciones y Asuntos Benéficos, destacó el papel del Corán en la determinación del camino de la sociedad islámica durante la ceremonia de entrega de nombramientos a los responsables del comité de la 48ª edición de las Competencias Nacionales de Corán. En su discurso, afirmó: “En los últimos años hemos hablado de la perfección y la resistencia. La palabra resistencia aparece repetidamente en el Corán, pero el versículo principal de todos ellos es ‘Guíanos por el camino recto’ (اهدنا الصراط المستقیم)”.

Añadió: “Si el Corán no hubiera establecido el camino, la humildad ante el imperialismo habría sido permisible, pero hoy la resistencia frente a ellos es motivo de orgullo. La resistencia lógica de nuestro querido Líder de la Revolución se ha convertido en un referente mundial”.

El presidente de la Organización de Dotaciones, refiriéndose a los recientes crímenes del régimen sionista en Gaza, declaró: “Observen lo que el enemigo ha hecho con el pueblo de Gaza; cerca de tres millones de personas han sido desplazadas. Respondimos a su agresión contra nuestro país, y si vuelven a cometer el mismo error, nuestra respuesta será aún más contundente”.

En relación con las promesas divinas, expresó: “Dios no entrega el mundo a manos impuras. Él organiza el frente de la verdad y golpea a la falsedad. Dios es veraz en Sus promesas, y si la fe se arraiga en los corazones, no habrá temor. La fe monoteísta significa creer que Dios no nos abandonará”.

Khamooshi, al referirse a la misión de la Organización de Dotaciones para promover un estilo de vida coránico, afirmó: “Nuestra labor principal es enarbolar la bandera del Corán para, mediante la promoción de un estilo de vida correcto, formar una sociedad coránica. Si los países islámicos avanzan por el camino del Corán, podrán obligar al enemigo a retroceder”.