No al odio: La ola de violencia racista en Torre Pacheco y los esfuerzos por restaurar la calma

Según informó la Agencia de Noticias Internacional Ahlul-Bayt (ABNA), La mañana del miércoles 9 de julio de 2025, en la pequeña localidad de Torre Pacheco, Murcia, Domingo, un hombre de 68 años, fue brutalmente agredido mientras realizaba su paseo diario cerca del cementerio. El ataque, ocurrido en las primeras horas del día, no tuvo como móvil el robo, sino, al parecer, la grabación de un vídeo para redes sociales. En una entrevista con El Español, Domingo relató cómo uno de los agresores se abalanzó sobre él, lo derribó y lo golpeó con puños y patadas en el rostro y el cuerpo. Aunque los atacantes revisaron sus bolsillos, no tocaron su reloj, lo que descartó la hipótesis de un robo.

El incidente se viralizó rápidamente en redes sociales, pero acompañado de una oleada de desinformación. Un vídeo de 25 segundos circuló en la red social X, presentado como la grabación del ataque a Domingo. Sin embargo, tanto la víctima como la Guardia Civil confirmaron que las imágenes correspondían a otro caso: una agresión sufrida por José, un hombre sin hogar, en Almería en mayo de 2025. José, en un vídeo publicado en Instagram, expresó su angustia por la confusión, aclarando que él fue víctima de una paliza similar y pidió justicia tanto para sí mismo como para Domingo. Esta desinformación alimentó la confusión entre dos casos distintos, amplificando la narrativa de odio.

Aprovechamiento político y escalada de odio

El suceso fue inmediatamente instrumentalizado por grupos de ultraderecha y el partido Vox, que lo convirtieron en un arma para avivar el sentimiento antiinmigrante, especialmente contra la comunidad magrebí. Domingo mencionó en sus primeras declaraciones que los agresores hablaban en una lengua extranjera, posiblemente de origen magrebí, aunque aclaró que no podía identificarlos con certeza. Esta ambigüedad bastó para que grupos ultras, como el canal de Telegram "Deport Them Now", organizaran una "cacería" para los días 15, 16 y 17 de julio. Además, difundieron una lista falsa con fotos y datos personales de cinco hombres, presentándolos sin pruebas como los responsables del ataque.



Un grupo de gente huyendo de los agentes de policía, en medio de los disturbios antimigrantes en Torre Pacheco

El partido Vox intensificó las tensiones con una concentración bajo el lema "Defiéndete de la inseguridad" y declaraciones incendiarias de su líder, Santiago Abascal, quien calificó la inmigración como una "invasión brutal" que ha "robado la paz y la prosperidad" a España. En un discurso acompañado de una pintura que evocaba batallas de la Reconquista, Abascal señaló a los partidos mayoritarios, PSOE y PP, como responsables de la "violencia" por permitir la inmigración. Estas palabras, junto con concentraciones violentas en el barrio de San Antonio, de mayoría migrante, convirtieron a Torre Pacheco en un polvorín.

Enfrentamientos y reacciones

El viernes 11 de julio, una manifestación convocada en la Plaza del Ayuntamiento bajo el lema "Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia" reunió a cientos de vecinos, incluidos muchos magrebíes como Nabil Moreno, presidente de la comunidad musulmana local. Aunque el acto comenzó pacíficamente, la llegada de grupos ultras de fuera de la localidad, provenientes de Murcia, Alicante y otras regiones, desató el caos. Gritos racistas como "moros hijos de p***", "viva Franco" o "a vuestro país", acompañados de lanzamiento de piedras y botellas, marcaron el inicio de los disturbios.

Durante las noches del viernes y sábado, los enfrentamientos se intensificaron en San Antonio. Grupos de ultraderecha, algunos armados con palos y barras de hierro, atacaron vehículos y comercios de inmigrantes, mientras jóvenes magrebíes o de segunda generación, descritos por Moreno como "desarraigados y llenos de rabia", respondieron con violencia. Los disturbios dejaron al menos cinco heridos y diez detenidos, incluidos tres implicados en el ataque a Domingo. Dos de ellos, jóvenes magrebíes de 21 y 22 años no residentes en Torre Pacheco, fueron acusados por omisión del deber de socorro, mientras que el tercero fue arrestado en Rentería (Gipuzkoa) cuando intentaba huir a Francia.

Esfuerzos por restaurar la calma

Las autoridades reaccionaron con celeridad. La Guardia Civil desplegó 90 agentes, incluidas unidades antidisturbios (GRS y USESIC), y bloqueó los accesos a Torre Pacheco para impedir la entrada de grupos ultras externos. Mariola Guevara Cava, delegada del Gobierno en Murcia, condenó el discurso de odio y pidió a la población no dejarse manipular por grupos antisistema. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó los disturbios a los "discursos simplistas" de Vox, que relacionan inmigración con delincuencia, y anunció que la Fiscalía de Delitos de Odio investiga los contenidos difundidos en redes sociales.

El alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca (PP), pidió calma y anunció la instalación de cámaras de vigilancia y un refuerzo de la presencia policial. Roca señaló el papel de las redes sociales en la escalada de tensiones y llamó a los vecinos, especialmente a los migrantes, a permanecer en sus hogares para evitar nuevos enfrentamientos. Nabil Moreno, residente desde hace 25 años, defendió la convivencia pacífica con sus vecinos españoles, pero señaló que los jóvenes de segunda generación, que se sienten "ni españoles ni marroquíes", son los más propensos a caer en conductas conflictivas debido al rechazo y la discriminación.

Situación actual

A 15 de julio de 2025, Torre Pacheco permanece bajo fuertes medidas de seguridad. Aunque los disturbios han disminuido, la tensión persiste, especialmente en San Antonio, donde los residentes temen nuevos ataques y permanecen en sus casas. Los comercios cierran antes de lo habitual, y la presencia policial y de medios de comunicación es constante. La Guardia Civil continúa investigando para identificar a otros responsables del ataque a Domingo y a los organizadores de la violencia xenófoba, con la posibilidad de nuevas detenciones.

Este episodio pone de manifiesto cómo un incidente local puede convertirse en una crisis social cuando se combina con desinformación y oportunismo político. En Torre Pacheco, donde un tercio de sus 40.000 habitantes son inmigrantes, la lucha por recuperar la convivencia pacífica continúa. Sin embargo, la sombra del odio y la discriminación aún planea sobre esta localidad.