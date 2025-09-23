Trump y Lula: Posible reunión en medio de tensiones y discrepancias sobre Palestina

Según informó la Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA), Donald Trump, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, pronunciado inmediatamente después del discurso inaugural de Lula, hizo una breve mención al encuentro con el presidente brasileño y dijo: “Lo vi, nos dimos la mano y quedamos en vernos la próxima semana, si es de interés”. Este sería el primer contacto directo entre ambos líderes desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y podría ser una oportunidad para aliviar las crecientes tensiones entre Washington y Brasilia.

Las relaciones entre ambos países han alcanzado un punto crítico en los últimos meses. Trump, en respuesta al juicio y la condena a 27 años de prisión de Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil y aliado suyo, por intentar un golpe de Estado contra Lula, impuso aranceles del 50% a productos brasileños. Lula calificó esta medida como una “violación de la soberanía nacional” y advirtió que Brasil responderá con aranceles recíprocos. Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario, está a la espera de que sus abogados apelen la decisión del Tribunal Supremo Federal de Brasil.

Además, las discrepancias ideológicas sobre la cuestión palestina son otro punto de fricción. Lula, en su discurso del lunes en la Conferencia Internacional para la Resolución Pacífica de la Cuestión Palestina —convocada por Francia y Arabia Saudita—, criticó el “genocidio en Gaza” y abogó por el reconocimiento inmediato de un Estado palestino basado en las fronteras de 1967. Calificó las acciones de Israel como una “respuesta desproporcionada” y el “uso del hambre como arma de guerra”, afirmando: “No hay justificación para matar niños”. Brasil reconoce a Palestina desde 2010, y Lula pidió una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para superar el veto de Estados Unidos.

Por su parte, Trump, en su discurso en la ONU, criticó a las “instituciones globalistas” y calificó el reconocimiento de un Estado palestino como una “amenaza para la paz”. Fiel defensor de Israel, reiteró propuestas anteriores para que Estados Unidos controle Gaza, una idea que Lula calificó de “absurda y arrogante”, señalando: “Los palestinos deben gobernar su propia tierra, no ser ocupados por otros”. Estas diferencias no solo han enturbiado las relaciones bilaterales, sino que han empujado a Brasil a fortalecer sus lazos con los BRICS y China.

Analistas consideran que esta posible reunión podría ser un punto de inflexión, pero sin avances en temas comerciales y legales, es poco probable que las tensiones disminuyan. Lula declaró previamente a la BBC: “No tengo relación con Trump porque no ha mostrado interés en dialogar”. Mientras tanto, otros líderes latinoamericanos, como Javier Milei de Argentina y Gustavo Petro de Colombia, también están presentes en la ONU, enfocándose en desafíos regionales como la migración y la influencia de China. Este evento es un reflejo de las divisiones ideológicas en el hemisferio occidental.