El Gran Ayatolá Yavadi Amoli: Las ciencias carentes de piedad carecen de eficacia

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): con motivo del inicio del año académico se presentan a los estudiosos las declaraciones de Ayatolá Yavadi Amoli sobre «la eficacia de las ciencias en la vida académica de los seminarios y las universidades».

Con el comienzo del año académico, es necesario recordar que el Sagrado Corán abrió un nuevo camino en la epistemología:

«Quien carece de un sentido carece de conocimiento por esa vía».

Esta afirmación es correcta.

Pero el mensaje del Corán y de los Profetas es otro:

«Quien carece de piedad carece de conocimiento».

La piedad es la puerta de la ciencia.

La diferencia entre verdad y falsedad, entre lo veraz y lo mentiroso, entre el bien y el mal, se alcanza a través de la piedad:

«Si teméis a Dios, Él os dará el criterio para discernir». «Quien carece de piedad carece de conocimiento».

Muchas ciencias, tanto en los seminarios como en las universidades, al apoyarse únicamente en el principio de «quien carece de un sentido carece de conocimiento», no son eficaces, porque no han considerado el fruto de la revelación: la piedad.

