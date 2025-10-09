Israel y Hamás alcanzan un alto el fuego en Gaza; la liberación de rehenes como primer paso

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El movimiento de resistencia islámica palestina Hamás y los mediadores han anunciado que Israel y la resistencia palestina han llegado a un acuerdo sobre los términos de la primera fase del plan estadounidense para poner fin a la guerra en Gaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en su red social Truth Social: “Hoy es un gran día para el mundo árabe e islámico, Israel y Estados Unidos, y agradecemos el papel de los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía”. Subrayó que el acuerdo se ha alcanzado con un enfoque justo para todas las partes.

Trump añadió: “Con este acuerdo, la liberación de todos los rehenes se hará realidad muy pronto, y las fuerzas israelíes se retirarán a las líneas acordadas; este es el primer paso hacia una paz sólida y duradera”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar confirmó que, durante las negociaciones en Sharm el-Sheikh, se acordaron los términos para la implementación de la primera fase del alto el fuego, un acuerdo que pondrá fin a la guerra y permitirá la liberación de prisioneros palestinos e israelíes.

Medios hebreos, como Channel 12, informaron que la firma oficial del acuerdo se llevará a cabo este jueves, y la primera etapa de liberación de rehenes podría comenzar el sábado o el domingo.

Posición de Hamás: retirada completa y canje de prisioneros Hamás emitió un comunicado celebrando el acuerdo, que, según el grupo, “pondrá fin a la guerra en Gaza, garantizará la retirada total de las fuerzas de ocupación, permitirá la entrada de ayuda humanitaria y facilitará un intercambio de prisioneros”.

El movimiento destacó que el acuerdo es el resultado de “negociaciones responsables y serias” dentro del marco del plan propuesto por Trump en Sharm el-Sheikh. “Agradecemos los esfuerzos de nuestros hermanos mediadores en Qatar, Egipto y Turquía, así como al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su trabajo para poner fin a la guerra y lograr la retirada del régimen ocupante de la Franja de Gaza”, señaló Hamás.

Además, Hamás instó al gobierno de Estados Unidos, a los países garantes del acuerdo y a otros actores árabes, islámicos e internacionales a “obligar al régimen sionista a cumplir plenamente con sus compromisos y no permitir que eluda o retrase el acuerdo”.

En un mensaje al pueblo palestino, Hamás afirmó: “Nuestro gran pueblo en Gaza, Jerusalén, Cisjordania, los territorios históricos de Palestina y en todo el mundo ha frustrado, con su resistencia y sacrificios sin igual, los planes de los ocupantes para forzar la rendición y el desplazamiento forzado. Permaneceremos firmes en nuestro compromiso y no cejaremos en la lucha hasta lograr la libertad total y el derecho a la autodeterminación”.

Reacción de Israel Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció que el gabinete se reunirá este jueves para aprobar oficialmente el acuerdo y trabajar en la liberación de los rehenes israelíes. “Seguimos persiguiendo nuestros objetivos con determinación y fortaleciendo la paz con nuestros vecinos”, afirmó.