Irán entra en el club selecto de las 10 potencias con capacidad plena para fabricar y lanzar satélites

Según informó la Agencia de Noticias Internacional Ahlul-Bayt (ABNA), Hassan Salarieh, presidente de la Agencia Espacial de Irán, declaró que, entre más de doscientos países del mundo, solo alrededor de diez u once naciones poseen la capacidad completa para fabricar y lanzar satélites, y que Irán forma parte de este grupo.

Entre estos países se encuentran Rusia, China, Estados Unidos, algunos Estados europeos y Japón, todos con una larga trayectoria en la industria espacial.

Salarieh explicó que Irán, apoyándose en sus capacidades nacionales, ha logrado avanzar de manera simultánea en el desarrollo de satélites y lanzadores. Añadió que, aunque la fabricación de satélites en el país se ha realizado principalmente de forma individual, con el inicio del proyecto de la constelación de satélites "Mártir Soleimani", el concepto de producción en serie ha entrado en el vocabulario del programa espacial iraní.

El presidente de la Agencia Espacial iraní señaló que, desde mediados de la década de 2000, con el lanzamiento de proyectos de satélites en las universidades Sharif, Amirkabir, Ciencia y Tecnología y Malek Ashtar, comenzó una nueva ola de formación de personal especializado, que posteriormente logró construir los primeros satélites del país.

Salarieh subrayó que el punto de inflexión de este proceso fue el exitoso lanzamiento del satélite Omid en 2009, un logro que generó confianza nacional en la capacidad de Irán para colocar carga útil en órbita.