‘Ella Reconstruyó la Narrativa de Karbala’: Académico sobre el Liderazgo Mediático de Zaynab (SA)

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Hojat-ol-Islam Meisam Ghasemi, un investigador y conferenciante con un doctorado en estudios islámicos, reflexionó sobre el papel de Hazrat Zaynab (SA) en el movimiento del Imam Hussein (AS).

Enfatizó que sus acciones deben entenderse dentro del marco más amplio del liderazgo femenino en la historia chií, en lugar de considerarse como eventos aislados.

“En este marco, las mujeres actoras en la historia chií no solo cumplieron roles educativos o emocionales, sino que también desempeñaron papeles fundamentales y duraderos en los ámbitos social, político, cultural y mediático”, afirmó.

Sostuvo que la tragedia de Karbala y sus consecuencias revelaron cómo Zaynab (SA) y otras figuras femeninas trascendieron los roles de mero apoyo.

Tras el martirio del Imam Hussein (AS) y sus compañeros en la Batalla de Karbala en el año 680 d.C., Zaynab (SA) se convirtió en una figura central. Según relatos históricos, ella supervisó el bienestar de las mujeres y los niños en el campamento, y tras la masacre, enfrentó a los captores en las cortes de Kufa y Damasco con discursos poderosos que expusieron las injusticias y ayudaron a preservar la misión del Imam Hussein (AS).

El movimiento del levantamiento del Imam Hussein es ampliamente considerado como un momento definitorio en el islam chií. Simbolizó la resistencia contra la tiranía y reafirmó los principios de justicia y sacrificio. El papel de Zaynab (SA) después de la batalla —a menudo descrita como la “mensajera de Karbala”— aseguró que la narrativa del evento se transmitiera y no fuera suprimida ni olvidada.

Ghasemi señaló que el liderazgo de Zaynab (SA) tuvo dos dimensiones principales: “el rol conector”, en el que forjó vínculos entre los sobrevivientes de Karbala, la familia del Imam Hussein (AS) y la comunidad musulmana en general; y “el rol sustentador”, en el que utilizó la oratoria, la inteligencia emocional y la claridad moral para proteger el mensaje de la distorsión.

“Lo que Zaynab hizo no fue simplemente una exposición histórica; fue la reconstrucción de una narrativa divina que extrajo la verdad del corazón de la tragedia y despertó la conciencia de la historia”, afirmó.