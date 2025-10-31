  1. página de inicio
  2. Servicio de noticias
  3. EE.UU. y Canadá

Trump intensifica la represión migratoria en EE.UU.: familias migrantes en alerta y protestas por muertes en centros de detención

1 noviembre 2025 - 00:32
Código de noticia: 1745020
Trump intensifica la represión migratoria en EE.UU.: familias migrantes en alerta y protestas por muertes en centros de detención

Con el aumento inminente de redadas de ICE en Nueva York y Texas, activistas distribuyen guías de preparación para proteger a familias migrantes, mientras una coalición nacional organiza 120 acciones por las 25 muertes en centros de detención este año. Paralelamente, la administración Trump exige verificar el estatus migratorio de más de 170.000 beneficiarios de Medicaid, una medida criticada como política y potencialmente injusta.

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), con el respaldo de la Oficina de Nuevos Americanos, ha difundido una guía de Preparación Familiar dirigida a migrantes con órdenes de deportación o en situación irregular, tras la suspensión del parole humanitario y del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Afganistán, Camerún, Nepal, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

El documento recomienda:

  • Designar cuidadores para menores mediante el formulario OCFS-4940.

  • Mantener contactos de emergencia con acceso a números de caso migratorio.

  • Organizar copias de documentos esenciales y mantenerlos accesibles.

  • Ahorrar fondos en cuentas bancarias vinculadas a personas de confianza.

Iván Larios, gerente de NYIC, subraya que estas medidas buscan mitigar el riesgo de separación familiar durante redadas laborales o detenciones de personas sin antecedentes penales y advierte sobre una posible militarización de Nueva York para asistir a ICE.

A nivel nacional, una coalición de 47 organizaciones, entre ellas Detention Watch Network, National Day Labor Organizing Network y Public Citizen, ha anunciado el Fin de Semana de Acción por los Desaparecidos, con 120 protestas, vigilias y eventos culturales en homenaje a los 25 migrantes fallecidos en centros de ICE en 2025, el año más letal en décadas.

Durante un acto en Washington con altar de Día de Muertos y mariachi, activistas como Isaías Guerrero y Setareh Ghandehari denunciaron el sistema de detención como uno de los más grandes del mundo, exigiendo su cierre total. La diputada Emily Randall criticó la negativa de ICE a permitir supervisión congresional en instalaciones como Tacoma, mientras testimonios de Virginia, Maryland, Kansas y Arizona resaltaron la crueldad del modelo, que separa familias y niega atención básica.

La ofensiva se extiende al ámbito sanitario: los Centros de Servicios Medicare y Medicaid han ordenado a estados como Colorado (45.000 nombres), Ohio (61.000), Pensilvania (34.000), Texas (28.000) y Utah (8.000) verificar el estatus migratorio de inscritos, duplicando procesos existentes y arriesgando exclusiones injustas por errores administrativos o plazos incumplidos.

Expertos como Leonardo Cuello, de la Universidad de Georgetown, califican la directiva de “sin precedentes” en 60 años de Medicaid y la consideran un gesto político con escaso beneficio práctico. En Texas, ICE busca contratos para traslados exprés 24/7 desde 254 cárceles a 30 centros de detención, financiados por un paquete republicano de 170.000 millones de dólares, acelerando deportaciones en un estado con casi dos millones de indocumentados.

Etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
captcha