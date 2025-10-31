Trump intensifica la represión migratoria en EE.UU.: familias migrantes en alerta y protestas por muertes en centros de detención

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), con el respaldo de la Oficina de Nuevos Americanos, ha difundido una guía de Preparación Familiar dirigida a migrantes con órdenes de deportación o en situación irregular, tras la suspensión del parole humanitario y del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Afganistán, Camerún, Nepal, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.

El documento recomienda:

Designar cuidadores para menores mediante el formulario OCFS-4940.

Mantener contactos de emergencia con acceso a números de caso migratorio.

Organizar copias de documentos esenciales y mantenerlos accesibles.

Ahorrar fondos en cuentas bancarias vinculadas a personas de confianza.

Iván Larios, gerente de NYIC, subraya que estas medidas buscan mitigar el riesgo de separación familiar durante redadas laborales o detenciones de personas sin antecedentes penales y advierte sobre una posible militarización de Nueva York para asistir a ICE.

A nivel nacional, una coalición de 47 organizaciones, entre ellas Detention Watch Network, National Day Labor Organizing Network y Public Citizen, ha anunciado el Fin de Semana de Acción por los Desaparecidos, con 120 protestas, vigilias y eventos culturales en homenaje a los 25 migrantes fallecidos en centros de ICE en 2025, el año más letal en décadas.

Durante un acto en Washington con altar de Día de Muertos y mariachi, activistas como Isaías Guerrero y Setareh Ghandehari denunciaron el sistema de detención como uno de los más grandes del mundo, exigiendo su cierre total. La diputada Emily Randall criticó la negativa de ICE a permitir supervisión congresional en instalaciones como Tacoma, mientras testimonios de Virginia, Maryland, Kansas y Arizona resaltaron la crueldad del modelo, que separa familias y niega atención básica.

La ofensiva se extiende al ámbito sanitario: los Centros de Servicios Medicare y Medicaid han ordenado a estados como Colorado (45.000 nombres), Ohio (61.000), Pensilvania (34.000), Texas (28.000) y Utah (8.000) verificar el estatus migratorio de inscritos, duplicando procesos existentes y arriesgando exclusiones injustas por errores administrativos o plazos incumplidos.

Expertos como Leonardo Cuello, de la Universidad de Georgetown, califican la directiva de “sin precedentes” en 60 años de Medicaid y la consideran un gesto político con escaso beneficio práctico. En Texas, ICE busca contratos para traslados exprés 24/7 desde 254 cárceles a 30 centros de detención, financiados por un paquete republicano de 170.000 millones de dólares, acelerando deportaciones en un estado con casi dos millones de indocumentados.