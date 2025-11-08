Neutralización de un ataque terrorista contra una mezquita y centros de migrantes en Irlanda; dos personas detenidas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una operación antiterrorista conjunta en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte condujo a la neutralización de un plan de atentado contra una mezquita y centros de alojamiento de migrantes, y se descubrieron explosivos que llevaron a que dos personas fueran enviadas al tribunal por acusaciones relacionadas con esta acción terrorista. Según informes de medios británicos, Gareth Pollak, de 35 años, y Karolis Pekauskas, de 38 años, tras el descubrimiento de explosivos en Irlanda e Irlanda del Norte, comparecieron en una sesión especial del Tribunal Regional de Portlaoise.

La policía de Irlanda se opuso a la fianza y lo consideró una amenaza para la seguridad del país. El agente de policía Declan O'Connor dijo al tribunal que se encontró un video en el dispositivo confiscado a Pollak que mostraba a cuatro hombres enmascarados frente a una bandera tricolor y en el que amenazaban con atacar una mezquita en Galway y centros de alojamiento de migrantes.

El juez Andrew Cuddy dijo que el video parecía un ensayo para publicar una declaración tras un ataque terrorista y que los hombres en él aludían al lema «ojo por ojo» y asumían la responsabilidad por «la destrucción de la primera mezquita en el condado de Galway». Pollak fue detenido y trasladado a prisión para comparecer ante el tribunal el jueves. Pekauskas, acusado de un cargo similar, se enfrentó a una falta de comprensión completa del asunto y, con la presencia de un intérprete, fue detenido y citado para la próxima semana.