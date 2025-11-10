Intento fallido de suicidio de la exfiscal militar del ejército del régimen sionista



Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La exfiscal militar del ejército del régimen sionista «Yifat Tomer-Yerushalmi» fue trasladada a un hospital el domingo tras intentar suicidarse durante su arresto domiciliario. Según medios locales, ingirió una sobredosis de pastillas para dormir con la intención de quitarse la vida. Tomer-Yerushalmi había sido condenada el viernes a diez días de arresto domiciliario por la difusión de un vídeo polémico que muestra la tortura a prisioneros palestinos.

Ella presentó su renuncia al cargo hace pocos días, el 31 de octubre, y posteriormente fue detenida y sometida a interrogatorio. Tomer-Yerushalmi confesó haber autorizado la publicación de un vídeo de vigilancia tomado en la prisión militar «Sde Teiman», ubicada en el sur de la Palestina ocupada. En las imágenes, se observa a soldados sionistas torturando a uno de los prisioneros procedentes de Gaza.

El caso de Tomer-Yerushalmi se ha transformado en una controversia política en Israel. Políticos de la derecha la acusan de «traición», mientras que los partidos de la oposición condenan los ataques e incitaciones en su contra.

La prisión Sde Teiman, situada en una base militar cerca de la ciudad de Beersheba, es conocida, según organizaciones de derechos humanos, por la tortura y el maltrato sistemático a prisioneros palestinos. Entidades como Amnistía Internacional (Amnesty International) acusan al régimen sionista de practicar detenciones y torturas ilegales contra palestinos, incluidos civiles, sin juicio y en condiciones inhumanas.