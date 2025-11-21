Sheij Qassem Advierte a los Títeres Proestadounidenses en Líbano: Recuerden lo que Ocurrió con la Milicia de Lahd

Sheij Qassem subrayó el papel fundamental de Afif al dirigir durante más de una década el departamento de relaciones mediáticas bajo la supervisión del difunto Sayyed Nasrallah. Señaló que la presencia de Afif en este cargo otorgó un carácter único al trabajo mediático, gracias a su capacidad para mantenerse al ritmo de los avances en comunicación y para construir relaciones con diversos medios.

El secretario general elogió la habilidad de Afif para dejar una huella especial en el trabajo mediático de Hezbolá, especialmente después del martirio de Sayyed Nasrallah, cuando propuso realizar conferencias de prensa consecutivas para aclarar asuntos importantes.

Sheij Qassem destacó la cultura distintiva de Afif, especialmente en el ámbito de los medios, y su compromiso con la ideología de la resistencia. Señaló que Afif creía en la importancia de unos medios veraces, capaces de ofrecer a la sociedad y a los responsables políticos una dirección clara para sus decisiones.

El secretario general rindió homenaje a los esfuerzos de Afif en destacar la imagen de la resistencia y transmitir su mensaje. Subrayó que el enemigo lo asesinó porque logró promover la narrativa de la resistencia.

Sheij Qassem también destacó la importancia de fortalecer el espacio mediático mediante la supervisión de mensajes y contenidos, insistiendo en el papel de los medios en la defensa de los derechos y en la denuncia de la agresión israelí contra Líbano y Palestina.

Elogió la postura valiente de los profesionales de los medios honestos que fueron martirizados en Líbano mientras trabajaban para revelar la verdad sobre los crímenes del enemigo.

El secretario general advirtió contra subestimar el impacto de los medios de resistencia y de los medios que la apoyan, enfatizando que el hecho de que sean blanco del enemigo demuestra su eficacia.

También subrayó que la unidad libanesa es el camino para disuadir la agresión israelí y recuperar los derechos, exigiendo la retirada del enemigo israelí de los territorios libaneses, el fin de la agresión y la liberación de los prisioneros.

Sheij Qassem condenó las acciones del enemigo israelí, describiéndolas como una amenaza para Líbano y sus componentes, y advirtió sobre los peligros que representan algunos grupos que trabajan al servicio del proyecto israelí.

El secretario general enfatizó que el gobierno libanés es responsable de establecer programas claros para enfrentar la agresión israelí repetida.

Recalcó que la agresión es el verdadero problema, no la resistencia, y que el pueblo libanés no se rendirá ante las exigencias del enemigo israelí.

Sheij Qassem también subrayó la importancia de apoyar a la resistencia y rechazar cualquier intento de socavar su papel en la defensa de Líbano.

Concluyó afirmando que los dueños de la tierra, quienes portan la bandera del honor, la dignidad y la resistencia, son los verdaderos vencedores y permanecerán firmes pese a las presiones y desafíos.

El secretario general de Hezbolá envió un mensaje directo al gobierno libanés, afirmando que Hezbolá es parte de este gobierno y aspira a su éxito en la construcción y liberación de Líbano. Subrayó que las concesiones hechas por el gobierno frente a la agresión no han producido resultados tangibles.

Sheij Qassem señaló que la estrategia del gobierno de realizar concesiones con la esperanza de poner fin a la agresión ha fracasado, y que las concesiones repetidas no han recibido respuesta alguna del otro lado. Añadió que Líbano ha cumplido disciplinadamente con los acuerdos durante más de un año, mientras que el enemigo israelí no ha cumplido ninguna de sus obligaciones.

Sheij Qassem enfatizó que el éxito es posible si el pueblo y el gobierno actúan unidos, y que lograr la independencia, liberar la tierra y completar los pasos de la soberanía requiere la unidad de musulmanes, cristianos y todas las regiones frente al enemigo israelí y quienes lo respaldan.

Afirmó que Estados Unidos no es mediador entre los grupos libaneses, sino un agresor y parte esencial en la agresión que el enemigo israelí dirige contra Líbano. Añadió que Estados Unidos orienta al enemigo israelí en la determinación de los límites de la agresión según los movimientos políticos y la presión internacional.

En conclusión, Sheij Naim Qassem subrayó que los dueños de la tierra, quienes portan la bandera del honor, la dignidad y la resistencia, son los verdaderos vencedores y permanecerán a pesar de las presiones y desafíos.