Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Partido Libre presentó este sábado acción de nulidad administrativa contra los escrutinios de las 19.167 Juntas Receptoras de Votos, argumentando un “desastre” en el Sistema TREP que adulteró la voluntad popular y exige repetir la votación presidencial. El conteo lleva paralizado desde el viernes con solo el 88,02% de actas procesadas.

Según los últimos datos del CNE, Nasry Asfura (Partido Nacional, apoyado por Trump) lidera con 40,19%, seguido por Salvador Nasralla (Partido Liberal) con 39,49% y Rixi Moncada (Libre) en tercer lugar con 19,30%. La OEA criticó las demoras, la falta de pericia tecnológica y exigió agilizar el escrutinio con total transparencia.

El consejero Marlon Ochoa denunció hackeo que afecta al 86,6% de las actas (más de 982.000 votos sin huella biométrica), mientras Nasralla reclama errores en más de 5.000 actas y revisión voto por voto. El CNE prorrogó hasta el 8 de diciembre las acciones de nulidad y hasta el 15 los recuentos especiales.

Esta crisis, con claras señales de injerencia externa, amenaza la soberanía democrática de Honduras y refuerza las denuncias de sabotaje contra el proyecto progresista y antiimperialista representado por Libre.