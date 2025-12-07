  1. página de inicio
El Santuario de Dama Zaynab (La paz sea con ella) reabrirá para peregrinos iraquíes y libaneses

7 diciembre 2025 - 15:41
Código de noticia: 1758731
Fuentes locales en Damasco informaron que el Santuario de Dama Zaynab (La paz sea con ella), ubicado en el distrito de Dama Zaynab, reabrirá para los grupos de peregrinos procedentes de Irak y Líbano a comienzos del próximo mes.

Según la Agencia Shia Waves, citando a Hudhud News, el santuario —situado al sureste de la capital siria— recibe normalmente a millones de visitantes chiíes cada año. Organizadores de turismo y viajes religiosos señalan que, si las condiciones de seguridad se mantienen estables, se espera una nueva ola de viajes de peregrinación hacia Siria.

La decisión llega después de meses de restricciones relacionadas con la seguridad y ha generado esperanza entre las comunidades chiíes de la región. Algunas fuentes afirman que las empresas de viajes ya han comenzado a preparar los calendarios y coordinar la logística para la esperada reanudación de las visitas.

